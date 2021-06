Ventiladores para sobrevivir al calor desde sólo 16.99 euros en Amazon

Ya dice el refrán que ser precavidos vale por dos, así que, ante la llegada de las altas temperaturas debemos tener todo preparado para ese momento. Muestra de ello, y de las ganas que tenemos de aprovechar los espacios exteriores de nuestro hogar, es que la terraza ya está puesta a punto y dispuesta a ser testigo de muchos planes estivales, entre ellos, alguna barbacoa en buena compañía. Además, estamos deseando estrenar la mesa que en su interior esconde una nevera para que este verano, por fin, no tengamos que levantarnos cuando se nos acaba la bebida.

Ahora también es el momento de hacer acopio de cremas de sol, productos antimosquitos y todo lo necesario para sobrevivir a las altas temperaturas. Asimismo, las revisiones de los sistemas de aire acondicionado o de las fuentes que usemos para aliviar el calor también deben hacerse ahora para que nada nos pille desprevenido. Por ello, ha llegado la época de adecuar nuestra casa a la próxima estación, sustituyendo el nórdico por una colcha más fresquita y guardando las mantas hasta el año que viene. Pero también incluyendo ventiladores en las zonas de nuestro hogar a las que no llega el aire acondicionado. Para hacer esta tarea más sencilla, en 20deCompras hemos seleccionado tres modelos con diferentes prestaciones y características para que escojas el que más se adapta a tus necesidades.

¿Con qué modelo te quedas?

- De pie y oscilante, ¡pero regulable! Para aquellos que buscan un modelo de gran tamaño con el que poder refrescar en pocos minutos una estancia entera, este modelo de Orbegozo es ideal. Con 50W de potencia, pone a nuestra disposición tres velocidades y un soporte regulable para poder dirigir en todo momento la corriente de aire.

Este modelo de ventilador de pie tiene 50W de potencia. Heraldo.es | Amazon

- Uno de torre con control remoto. Las altas temperaturas consiguen que nuestra energía llegue a mínimos insospechados, por eso, tener cerca un mando a distancia desde el que conectar nuestro ventilador siempre es una buena opción. Este modelo de Taurus lo incluye y, además, se puede programar hasta durante siete horas.

Este modelo de ventilador incorpora control remoto Heraldo.es | Amazon

- Un modelo pequeño y de mesa. No siempre es necesario contar con un modelo de gran tamaño para aliviar los sofocos estivales. Este, con pie en forma de pinza para poder sostenerlo sobre casi cualquier superficie, no ocupa espacio y nos asegura una potencia regulable con tres velocidades.

Incluye pinza para sostenerlo en cualquier superficie. Heraldo.es | Amazon

“En Heraldo.es buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación”