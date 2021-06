Toñi Moreno acaba en el hospital el día de su cumpleaños

En el hospital y con la pierna vendada. Así ha 'celebrado' este lunes la presentadora de televisión Toni Moreno su 48 cumpleaños. La andaluza ha publicado ella misma en su cuenta en Instagram una foto en la que aparece en silla de ruedas y con un vendaje en la pierna derecha: "Hoy caen 48 años y no sé cómo han pasado tan rápido. Y aquí me tenéis , con la “pata” tiesa después de un fallo de cálculo con unas escaleras que no debían de estar ahí. Una semana de reposo y lista", ha escrito junto a la imagen.

Siempre positiva, Moreno ha aprovechado para anunciar que ya tiene hora para vacunarse contra el coronavirus.

No es el único motivo de felicidad para la presentadora pues también en Instagram dio a conocer que había bautizado a su hija, Lola.

Fue el pasado domingo en un lugar con mucho significado, la ermita del Rocío, en Almonte, que justo ese día hubiera vivido el día grande de la famosa romería, suspendida por segundo año por la pandemia.

Es de suponer que este accidente no impedirá la incorporación en breve de Moreno al programa de las tarde de los fines de semana de Telecinco 'Viva la vida', del que se va a encargar un verano más.

El año pasado tomó también el puesto de Emma García durante un mes, desde finales de julio. También en 2020 las dos presentadoras se encontraban en un programa y zanjaban, así, los rumores sobre su mala relación.

Hay que recordar que Toñi Moreno fue la presentadora original de este programa de Mediaset durante sus dos primeras temporadas. No obstante, desde Telecinco decidieron hacer un cambio y finalmente Moreno acabó presentando 'Mujeres y Hombres y Viceversa', que presentaba desde años García, mientras que es se encargó del magacín.