Estilismo para cejas perfectas con las pinzas de Amazon por menos de 7 euros

Aunque quienes se arreglan las cejas suelen hacerlo durante todo el año, en verano, las ganas de sentirnos cómodos con nosotros mismos aumentan. Por eso, no hay que pelito que queramos que esté fuera de su sitio para que no pueda estropearnos la mirada que, en los últimos meses, tanta importancia (¡incluidas las tendencias de maquillaje!). Sin embargo, no todos logran, sin ayuda de un esteticista, el arco perfecto para su tipo de rostro, ojos y vello; destrozando en ocasiones en resultado final y provocando trasquilones y pequeñas calvas difíciles de ocultar sin ayuda de un buen lápiz. Claro que, todo sea dicho, no siempre es falta de habilidad, sino que no solemos contar con las herramientas adecuadas.

Cómo conseguir unas cejas perfectas desde casa con estos simples consejos

Las pinzas son el utensilio más cómodo para lograrlo, pues no son tan agresivas como la cera y el vello tarda más en crecer que si lo hacemos con hilo o con cuchilla. Pero no todas las pinzas son iguales; y, si no, que se lo digan a este modelo de Amazon que con más de 10.000 valoraciones y casi cinco estrellas doradas se han convertido en una de las favoritas de los usuarios. ¿Será por su efectividad? ¿Por su diseño pastel? ¿Por su precio? Sea como sea, está claro que quien las prueba se queda satisfecho con lo recibido.

Este 'pack' incluye cuatro pinzas con diferentes puntas.Amazon Heraldo.es | Amazon

Estas pinzas son capaces de agarrar hasta los vellos más cortos y pequeños y su material de acero inoxidable permite que sean fáciles de limpiar para que siempre las tengamos listas. Además, vienen en una funda de cuero para poder llevarlas siempre encima y de forma segura. Estos modelos tienen buen agarre y son fáciles de usar.

Cómo usar este kit

El modelo con punta recta de color verde. Este tipo de punta es perfecta para agarrar con precisión y quitar los pelos más cortos de forma individual.

El modelo con punta inclinada de color amarillo. Es la que debemos usar para arreglar las cejas con precisión, para darles forma.

El modelo con punta angular de color morado. Estas pinzas de precisión deben usarse para colocar pestañas postizas y fijar un doble párpado.

El modelo con punta redonda de color naranja. Estas pinzas se pueden emplear para eliminar el vello facial del labio superior y, también para incluirlas en manualidades de artesanía, fabricación de joyas y otros aspectos que requieran de gran precisión.

