Indigestión de microplásticos

Dos crustáceos marinos del género Artemia lucen la preocupante presencia de micropartículas de plástico (iluminadas en naranja) en sus tractos digestivos. Son alimento vivo utilizado en acuicultura y hay gran interés por estudiar su reproducción, nutrición, etc., como hace el Instituto de Acuicultura Torre de la Sal en un trabajo sobre la exposición de la Artemia a microplásticos (en este caso son fluorescentes para trazarlos fácilmente) del que deriva esta fotografía. "Concienciar del peligro de la presencia de plásticos en nuestros océanos, de ahí el título ‘Líneas de alarma’", es lo que pretende David Talens Perales, investigador en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC, con esta imagen, premiada en la modalidad ‘Alimentación y nutrición’ en el certamen Fotciencia 17.

"La foto transmite la simplicidad a través de la cual los microplásticos entran en nuestra cadena trófica. Estos pequeños crustáceos son la base del alimento para muchas otras especies que pueden acabar en nuestros platos"

"La foto transmite la simplicidad a través de la cual los microplásticos entran en nuestra cadena trófica –destaca–. Estos pequeños crustáceos son la base del alimento para muchas otras especies que pueden acabar en nuestros platos y no es difícil pensar que, al final, esas micropartículas las acabemos ingiriendo, aunque todavía hay escasos estudios acerca de los efectos que pueden tener sobre el organismo".

Al explicar el camino hasta conseguir esta imagen recuerda que, "en microfotografía, un 50% es la toma de la imagen y otro 50% el procesado". En este caso, la complejidad de la foto "radica en que hubo que hacer una composición de unas 50 fotos y montarlas mediante software de análisis de imagen para, al igual que en un puzle, tener la composición completa". Posteriormente, la foto fue procesada y contrastada hasta obtener la imagen final.

Doctor en Biotecnología y autor del blog ‘Biogenmol’, Talens divulga convencido de que, "al dedicar una parte de los impuestos a financiar la ciencia, la sociedad es nuestro mecenas y es nuestro deber rendirle cuentas de una forma inteligible".

Además de investigar en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, es profesor en la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. "De esta forma puedo combinar la investigación y mi otra gran pasión, la docencia", señala. Es licenciado en Biología y, "aunque al final he terminado entre tubos de ensayo, siempre me ha atraído la parte más naturalista, de zoología y botánica, y en especial la ornitología". Cuando sus padres le regalaron su primera cámara réflex, "la fotografía se convirtió en mi gran pasión y mi válvula de escape, hasta tal punto que tras unos cuantos años he logrado especializarme bastante".

Cuenta que, "en ciencia, muchas veces las imágenes nos aportan datos y pruebas para confirmar nuestras hipótesis, y siempre que tengo la oportunidad y recae en mis manos la realización de fotografía científica, intento buscar el lado artístico y divulgativo". De hecho, imágenes suyas ya han sido seleccionadas como parte del catálogo de anteriores ediciones de Fotciencia. Considera que este certamen de fotografía, una iniciativa de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y el CSIC que cuenta con la colaboración de la Fundación Jesús Serra, "contribuye a divulgar la ciencia, a hacer llegar a la gente de a pie lo que hacemos en los laboratorios en un lenguaje accesible y al alcance de cualquiera".

