"Muere William Shakespeare", el desternillante lapsus de una presentadora de televisión argentina

William Shakespeare murió en 1616, hace cuatro siglos, sin embargo, hace unos días, una presentadora de televisión argentina se mostraba conmocionada por la repentina muerte del escritor. No estaba de broma, sino que había confundido al Bardo con un tocayo británico que acababa de morir. Se trataba de un anciano inglés de 81 años llamado William 'Bill' Shakespeare cuya muerte dio la vuelta al mundo por tratarse del primer vacunado del mundo contra el coronavirus.

"Vamos con una información que realmente nos deja a todos con la boca abierta ante la magnitud de este hombre, estamos hablando de William Shakespeare y de su fallecimiento. Como sabemos, uno de los escritores más importantes, para mí el más referente de la literatura inglesa", afirmaba la presentadora.

Al momento, comenzaban a aparecer imágenes de Bill Shakespeare, el anciano fallecido en Inglaterra. "Ahí lo vemos. Es el primer hombre que recibió la vacuna de coronavirus, la Astrazeneca. Murió en Inglaterra a los 81 años", añadía la presentadora, seguramente ante la mirada atónita de sus compañeros de plató por el tremendo y a la vez desternillante error.

El "lapsus" de la periodista no ha dejado indiferente a nadie y ha corrido como la pólvora en las redes sociales, donde los usuarios no han parado de compartir el vídeo y de hacer chistes con la metedura de pata. Tal ha sido su repercusión que ha sido compartido incluso por personajes tan populares y mediáticos como Arturo Pérez Reverte. "Esto es una absoluta maravilla. Atentos a la locutriz, no se lo pierdan", rezaba un mensaje de la cuenta de Twitter del escritor.

Esto es una absoluta maravilla. Atentos a la locutriz, no se lo pierdan. https://t.co/niK30yKeKU — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 28, 2021

En Twitter, multitud de personas han comentado el vídeo y han compartido memes sobre la supuesta muerte, más de 400 años después, del escritor más importante de la literatura inglesa y uno de los más relevantes del mundo.