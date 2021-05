Edurne denuncia el "machismo" que recibió en redes sociales tras el penalti fallado por De Gea

Tras recibir numerosos comentarios despectivos en las redes sociales después de que su pareja, el portero David de Gea, fallara un penalti en la final de la Europa League, la cantante Edurne ya no ha podido más y ha estallado a través de Twitter para denunciar los comentarios machistas que ha recibido en las últimas horas.

"Y una vez más, hoy se demuestra que hay mucho que hacer en la sociedad para luchar contra el machismo", afirma la cantante en un tuit que suma miles de reacciones.

El portero David de Gea no tuvo una buena noche en la final de la Europa League, pues no consiguió parar ninguno de los 11 penaltis y falló también su tiro a puerta, lo que le dio la victoria al Villarreal.

Este partido no se ha quedado solo en un encuentro meramente deportivo, y es que son muchos los aficionados que no le han perdonado al portero sus fallos sobre el terreno de juego, de manera que los ataques de los llamados 'haters' no se han hecho esperar. Sin embargo, en esta ocasión no solo el futbolista se convertía en el centro de numerosos 'memes' difundidos tras el partido, sino que también su pareja, la cantante Edurne, recibió comentarios despectivos en las redes sociales.

"¡Por fin de Gea le da una copa a España! ¡Grande Edurne!", "el tonto del marido de la Edurne ha fallado el penalti", "la vida está sabiendo ser justa con de Gea por tener a Edurne", "yo mandaba a de Gea a Eurovisión y a Edurne a la Selección" y "De Gea gastó toda la suerte del resto de su vida el día que se le cruzó Edurne" fueron algunos de los mensajes que aparecieron en redes sociales y que motivaron que la artista explotase ante los ataques e insultos recibidos.