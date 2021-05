Michael Caine deja el alcohol para disfrutar de sus tres nietos

El actor Michael Caine ha tomado una decisión a sus 88 años y se lo ha contado a la revista 'Candis'. Según sus propias palabras, ha decidido "vivir un poco más" y ha "reducido su consumo de alcohol", lo que le ha permitido tener "una nueva perspectiva de vida". "Pensé que no iba a tener nietos y de repente tengo tres", explica, ya que han sido precisamente sus nietos los que le han animado a realizar este cambio.

El británico asegura que "ser abuelo me ha dado una nueva oportunidad de vida". Tanto es así que no duda en ponerlos por delante de todos sus logros profesionales: "Tuve algunos momentos de éxito en mi vida, gané dos premios de la Academia y me dieron el título de sir. Pensaba que no podía haber nada mejor que eso, pero luego tuve a mis nietos y ellos son mejor que cualquier otra cosa". Una palabras que a buen seguro habrán sido bien recibidas por su familia y, sobre todo, por sus tres nietos: Taylor, de once años y los gemelos Miles y Allegra, de diez.

Con más de 150 películas en su haber, este prolífico actor cuenta entre sus principales éxitos a sus dos hijas. La mayor, Dominique, de 65 años, fruto de su matrimonio con Patricia Haines, y Natasha, de 48, hija del británico y de Shakira Caine, de la que dice, se prendó viendo un anuncio de televisión.

Caine ha expresado en más de una ocasión su temor ante la muerte y más concretamente, ante el sufrimiento y el dolor de la enfermedad, por lo que se ha declarado siempre a favor de la eutanasia. Sin embargo, parece que ha decidido poner su energía en la vida y no en su final como hacía hace apenas cuatro años cuando afirmaba: "Mis días están contados. La muerte es mi principal preocupación". No solo sigue vivo sino que lo hace en activo y además de disfrutar de sus nietos, este año ha estrenado la película 'Best Sellers'.