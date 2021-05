Este año sí: el próximo festival Pint of Science tendrá lugar del lunes 17 al miércoles 19 de mayo. Ofrecerá "una versión renovada, adaptada, segura y esperemos que única y puntual de lo que todos recordamos que es un festival de ciencia", desean los organizadores. Y es que esta particular edición de la maratón de ciencia en bares se ‘traslada’ a internet, en una versión ‘online’ única para todo el territorio español. Podrá seguirse en redes con la etiqueta #Pint21ES.

Este festival internacional invita habitualmente a los investigadores a compartir sus conocimientos en un ambiente relajado y distendido: el bar. En esta ocasión, los brindis por la ciencia serán desde casa y las intervenciones se ofrecerán por Zoom. La asistencia es libre y gratuita previa inscripción a cada uno de los días.

Programa del lunes 17

18.15 Presentación.

18.20 ‘Perseverance: energía infinita... y más allá’ , por Pablo García García (Jóvenes Nucleares. Sociedad Nuclear Española). Si algo tienen en común todas las sondas y vehículos que la humanidad ha enviado al planeta vecino es la necesidad de contar con un suministro energético constante y fiable para poder superar las adversidades del viaje. Desde los pequeños paneles solares de la sonda Mars 3, la primera en realizar un amartizaje suave en la superficie del planeta rojo, hasta el sistema MMRTG del rover Perseverance, que tiene entre sus objetivos allanar el camino para los humanos, en esta charla hablaremos de las necesidades energéticas y las soluciones encontradas en los programas de exploración de Marte.



20.05 ‘Alexa, hazme los deberes’ , por Steven Van Vaerenbergh (Universidad de Cantabria). Vivimos rodeados de tecnologías que nos resuelven tareas, desde lavadoras hasta calculadoras. Pero más allá de estos dos ejemplos, cuyas tareas comprendemos bien y podríamos hacer a mano, en los últimos años nos han ido llegando tecnologías cada vez más inteligentes, que hacen trabajos complejos que en muchos casos no sabríamos afrontar sin ayuda. En esta charla analizaremos cómo está afectando hoy en día la inteligencia artificial a la educación; en particular, a la educación matemática. Veremos también unas pinceladas de lo que está por venir y los retos asociados a la educación.

La Universidad de Zaragoza estará representada por Iraide Ibarretxe, que desvelará 'Las dotes adivinatorias de los lingüistas'

Martes 18 de mayo

18.30 Presentación

18.35 'La revolución dinosauriana', por Francesc Gascó-Lluna (Universidad de Valladolid). Cómo la paleontología puede llegar a cambiarnos la percepción de nuestro lugar en el mundo.

19.00 'Investigando los suelos congelados de la Antártida', por Miguel Ángel de Pablo (Universidad de Alcalá). ¿Sabías que en la Antártida no todo es hielo? Hay algunos lugares donde éste se retiró al final de la última era glaciar dejando los suelos expuestos a las duras condiciones climáticas que reinan en aquellas latitudes. Esta climatología ha permitido en los últimos miles de años que los suelos se congelaran de forma permanente (permafrost). Pero… ¿se están viendo afectados los suelos congelados por el reciente calentamiento global? ¿cómo? ¿cuáles son las consecuencias? ¿y cómo se estudia? ¿dónde? ¿Por qué es tan importante monitorizar el permafrost?

19.25 'Plástico ¿Problema o solución?', por Coralie Jehanno y Andere Basterretxea (Polymat - UPV/EHU). Los desechos plásticos nos abruman, desde la ballena varada con 40 kg de plástico en el estómago, hasta informes generalizados de que para 2050 habrá más plástico en el océano que peces si no cambiamos nuestro comportamiento. ¿Pero estamos siendo justos con los plásticos? En esta conferencia explicaremos por qué los plásticos no sólo son residuos, sino también recursos necesarios. ¿Cómo podemos hacer para Reducirlos, Reusarlos y Reciclarlos? ¿Cuáles son los plásticos del mañana?

19.50 Descanso

20.05 'No soy una heroína, simplemente soy enfermera', por Isabel María Estrella González (Hospital Universitario Torrecardenas). Premio Princesa de Asturias, reconocimiento a nivel nacional incluso mundial, aplausos diarios durante los meses de confinamiento. La pandemia le ha dado a esta profesión una mayor visibilidad, pero ¿se conoce realmente la lucha diaria que llevan a cabo las enfermeras de todo el mundo? Históricamente podemos remontarnos hasta el 250 a.C. pero sin duda fueron Florence Nightingale, Virginia Henderson y una larga lista de mujeres fuertes y luchadoras quienes sentaron las bases de la enfermería. ¿Y tú, cuanto sabes en realidad del esta apasionante profesión?

20.30 'Arte y feminismo, ¿solo los hombres fueron genios?', por Laura Navarro Sarrión (Universidad Rovira i Virgili). A lo largo de los siglos la historia del arte ha dado grandes genios de la pintura, pero... ¿Qué ha pasado con las mujeres artistas? ¿Nunca han existido? ¿Eran mediocres y por eso nunca conquistaron la fama? Y... ¿cuándo aparecieron las primeras obras feministas? Desvelaremos los momentos más machistas en el arte y resolveremos todos estos enigmas en pro de las mujeres artistas olvidadas.

20.55 'Las dotes adivinatorias de los lingüistas', por Iraide Ibarretxe Antuñano (Universidad de Zaragoza). El lenguaje es uno de los rasgos que hace, de momento, único al ser humano. Todas las personas tenemos el mismo cuerpo, los mismos órganos, las mismas capacidades cognitivas… por eso, podría pensarse que la forma en la que nos comunicamos y describimos el mundo a nuestro alrededor es igual para todos, pero… ¿es esto cierto? En esta charla se mostrarán varios ejemplos de diversos estudios psicolingüísticos en los que los hablantes, dependiendo de su lengua, reaccionan, piensan y se expresan de formas distintas. Es decir, veremos que, efectivamente, las lenguas sí que influyen en nuestra mente y cómo los lingüistas, al conocer estos resultados, podemos 'adivinar' en qué se van a fijar los hablantes cuando describen el mundo que les rodea.



El miércoles, la viróloga del Centro de Biología Molecular (CSIC) habla de vacunas

Miércoles 19 de mayo

18.30 Presentación.

18.35 'Efecto placebo y la física de lo subjetivo' , por Enrique Velasco Serna (Instituto de Neurociencias). El efecto placebo es un fenómeno producido día a día y que es familiar a todo el mundo. De igual forma lo son términos como "dolor psicológico" o "somatización". Estos sucesos y otros similares se tratan como eventos irreales o metafísicos, pero la investigación más reciente en neurociencia revela que cuentan con una base bien tangible y cuantificable dentro del sistema nervioso. O al menos, tan tangible como cualquier otra experiencia vivida por un ser humano. En esta charla exploraremos cuáles son estas bases y como la frontera entre lo objetivo y lo subjetivo, lo físico y lo metafísico, desdibuja su línea entre neuronas y chispazos.

20.05 '5G y el chip prodigioso' , por Alberto Nájera López (Universidad de Castilla-La Mancha). ¿Sería posible controlarnos mediante radiación 5G y un chip inoculado en una vacuna? La terrible pandemia del SARS-CoV-2 ha traído otra, la de los bulos y las noticias falsas. Aunque ha habido innumerables temáticas de estos bulos, la coincidencia, más o menos temporal, del despliegue de la 5ª generación de telefonía móvil con el inicio de la pandemia ha servido de catalizador para un sinfín de historias alucinantes.

