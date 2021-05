"¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis": Pérez Reverte se mofa de los negacionistas

El escritor y académico de la RAE Arturo Pérez-Reverte tiene tantos y tan variados seguidores en Twitter que incluso los hay negacionistas que le han reprochado que se vacune contra el coronavirus. Pero al autor de 'El tango de la vieja guardia' ha tirado de ironía y sentido del humor para responder a quienes no creen en la ciencia.

Todo empezó con un tuit en el que el escritor explicaba que había recibido la vacuna: "Recién vacunado en el hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. Organización perfecta y personal rápido y eficaz. Muchas gracias".

Los primeros en salir al paso de la publicación de Pérez Reverte le reprocharon haber hecho público un asunto privado:

"¿Por qué publicitar un acto que pertenece a la privacidad de las personas? ¿Nos narrará la próxima colonoscopia?", se preguntaba la usuaria del pajarito azul "La gallina carolina". Ante esta apreciación y otras también críticas con que hiciera público que había sido inmunizado, el escritor dio la callada por respuesta. Hasta que llegó un mensaje de un tuitera que le llegó al alma. Era solo una palabra: "Decepcionante". Y la respuesta fue la siguiente:

"¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz."

¿Decepcionada porque me he vacunado? Mecachis. Cómo lo siento. Haberlo dicho antes, mujer. Me habría negado en redondo para hacerla a usted feliz. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 6, 2021

Para vacunarse contra la reacción de los negaciones, Pérez-Reverte echó mano de nuevo de la jeringuilla de la palabra para inyectar otra dosis de humor al debate:

"Twitter es maravilloso. Recibo mensajes de lectores, o que dicen serlo, afirmando que no volverán a leer mis libros porque me vacuné ayer. Por lo visto debía mantenerme virgen e ininyectado, o como se diga, para no ofenderlos. Para la segunda dosis, les ruego que rellenen esto: (y adjunta un formulario para ofendidos en redes sociales)".

El mensaje cosechó una lluvia de aplausos por parte de los seguidores no negacionistas del escritor. Algunos de ellos reconocieron que les dan más miedo los antivacunas que el propio virus SARS-CoV-2.