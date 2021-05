Will Smith anuncia un 'reality' luciendo michelín: "Este es el cuerpo que ha dejado la pandemia"

El actor norteamericano Will Smith, de 52 años, ha estado mostrando su mala forma física que le ha dejado la pandemia. Durante los últimos días, Smith, que siempre se ha caracterizado por saber reírse de si mismo en la vida y en las redes, ha publicado varias fotografías con un estupendo michelín para posteriormente anunciar que se ha asociado con Youtube para realizar un programa de telerrealizdad en el que que muestre sus progresos para recuperar la salud y la forma física. Si eres actor y famoso puedes ganar dinero cuando de pones a dieta.

"Este es el cuerpo que me llevó a través de toda una pandemia e incontables días pastando en la despensa. Amo este cuerpo, pero quiero SENTIRME mejor. No más muffins de medianoche… ¡esto es! ¡¡¡¡Me pondré en la MEJOR FORMA DE MI VIDA !!!!! Trabajar en equipo con @YouTube para volver a encarrilar mi salud y bienestar. ¡Espero que funcione!", posteaba el actor en sus redes sociales.

"Estoy en la peor forma física de mi vida"

Este lunes, Smith publicaba una imagen en la que mostraba su físico tras la pandemia del coronavirus y su imagen en Instagram recibió más de 6 millones de me gusta. Muchos aplaudieron al actor por su honestidad y por mostrarse sin filtros ni retoques fotográficos. Ahora sabemos que avanzaba el anuncio de su participación en una serie de programas para mostrar como recuperar la forma.

El docurreality 'Best Shape of My Life', de seis episodios ha sido anunciada por YouTube como "la historia divertida, extraña, inspiracional, salvajemente aventurera y profundamente entretenida de Smith desafiándose a sí mismo para mejorar todos los aspectos de su físico".

El actor charlará con atletas y científicos mientas intenta bajar unos kilitos. 'Best Shape of My Life' es una muestra de la nueva estrategia de producción original de YouTube. La web de vídeos más famosa de Internet fracasó en su estrategia de ficción, aunque de allí salió 'Cobra Kai', una serie de culto que ha encontrado el éxito multitudinario en su mudanza a Netflix. Ahora YouTube se lanza a la producción realities con grandes estrellas, como Alicia Keys, que también tendrá su propia serie.