Paula Echevarría y Miguel Torres cuentan cómo fue el ‘convulso’ inicio de su amor

La actriz Paula Echevarría y el exfutbolista Miguel Torres atraviesan uno de sus momentos más felices en su relación tras la llegada de su primer hijo en común, Miguel Jr. Sin embargo, no todo en su relación ha sido un camino de rosas, tal y como han revelado a Jesús Calleja en el programa ‘Planeta Calleja’.

La plataforma Mitele Plus ha mostrado un avance de este programa, que forma parte de la nueva temporada que se emitirá en Cuatro en una fecha todavía por determinar.

La pareja, que se desplazó a Kenia para grabar el programa en febrero de 2020, antes de que estallara la pandemia, se sinceró con Jesús Calleja y compartió algunos detalles poco conocidos de su relación.

"¿Estás, podemos decir, enamorada otra vez?", preguntó Calleja a Paula Echevarría, a lo que la actriz respondió sin dudar: "Totalmente".

Paula Echevarría contó además que fue Miguel Torres quien tuvo la iniciativa de empezar a conocerse mejor después de haberse reencontrado en el cumpleaños de una amiga en el año 2017. "Él vivía fuera porque su trabajo tenía que estar fuera, vivía en Marbella. Yo vivía en Madrid, con mi niña, y no me podía mover tampoco. Luego, aparte, estábamos en un momento en el que todo era muy convulso alrededor", reconoció la actriz a Jesús Calleja. Los inicios, tal y como ha asegurado Paula Echevarría, no fueron fáciles: "Nos encontramos un día, empezamos a hablar por teléfono, primero con un mensaje, luego llamar... Y así estuvimos casi tres meses hasta que nos vimos".

Según Echevarría, la actriz protagonista de la serie ‘Velvet’, hubo "muchas circunstancias" que influyeron en ese comienzo lento de su relación con el exfutbolista.

Noviazgo moderno y filtros

En otro momento del programa, Calleja pregunta a Torres sobre su relación con la actriz de ‘Velvet’: "¿Cómo se puede iniciar un noviazgo por teléfono?", le cuestiona. "A la antigua usanza", responde el exjugador del Real Madrid, que ha añadido que "el deseo de tocar, de besar, de ver, es lo último que necesitas".

Respecto a si piensan pasar por el altar, la pareja lo descarta. "No nos lo planteamos, los dos pasamos por ello y le damos la importancia justa al matrimonio en sí. Una buena convivencia es la base de una relación duradera, no el matrimonio", defiende Paula Echevarría.

Torres, por su parte, comentaba lo siguiente: "Yo me casé, me divorcié y la vida evoluciona. Tuve la suerte de conocer a Paula y me cambió la vida". El exfutbolista ha bromeado posteriormente diciendo que "si quiere casarse, que me lo pida ella".

Por otra parte, tal como cuenta ‘El Español’, Paula Echevarría fue objeto de críticas por parte de sus seguidores en Instagram; algunos le reprochan que use demasiados filtros. "Muy guapa, pero abusas de los filtros y no te hacen falta". Otro grupo sale en su defensa y asegura que luce "guapísima".