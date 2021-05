El corcho de alcornoque, "bueno para el vino, bueno para los pies"

Meter el pie en la industria del calzado era el sueño de Paula del Río, una economista asturiana afincada en Madrid que cumplió su deseo tras tener la osadía de dejar un trabajo fabuloso en una prestigiosa consultora estratégica americana. "La pasión por los zapatos me llama mucho la atención desde que soy pequeña y decido dar el salto casi sin paracaídas", cuenta la creadora de la firma Suela en su coqueta tienda, ubicada en un antiguo garaje de un patio encantador en el corazón del madrileño barrio de Salamanca.

No tenía la menor idea de lo que suponía gestionar un establecimiento cuando en 2003 abrió su primer local de calzado nacional multimarca, pero a números nadie ganaba a esta especialista en auditoría y Recursos Humanos con más de una década de experiencia en el sector. Se hizo un plan de negocio y otro de viabilidad. "Sabía que tenía que vender 2,5 zapatos al día para llegar a fin de mes", detalla la empresaria mientras muestra con orgullo los detalles de los modelos de la temporada. No es para menos. No ha tenido ni una sola devolución desde que comenzó a vender sus propios productos hace 18 años, aunque muchos de ellos hayan sido adquiridos sin probarlos, mediante su tienda en internet, desde donde provee a clientes en Japón, Chile y Europa, especialmente en Alemania. El secreto de su éxito, al que ahora suma una selecta línea de ropa, reside en escuchar con atención las necesidades de su fiel ejército de clientas, a las que se da forma con mucha dedicación gracias al buen hacer de un equipo de artesanos.

Zapatos de Suela. Vocento

La seña de identidad de la marca son sus suelas fabricadas con corcho de alcornoque, cuyas propiedades lo hacen ideal para la suela de los zapatos: biodegradable, impermeable, no se pudre al mojarse, muy resistente, no se deforma, amortigua la pisada y es aislante térmico, por lo que mantiene la temperatura del pie. Desmonta así uno de los principales mitos de este material, que siempre se asocia al verano, cuando es ideal para el invierno. Para los escépticos pone un ejemplo que no deja lugar a dudas al ponerse un botella de vino bocabajo sobre su cabeza: "¿Acaso te tapas pensando que te va a mojar? El corcho, si es bueno para el vino, es bueno para mis pies". El material se extrae, por manos expertas, de árboles de España y Portugal, sin necesidad de talar árboles. "No se toca la capa madre del árbol y al despojarle de la corteza se alarga su vida, que puede llegar a 300 años", narra con la firmeza que otorga el trabajo bien hecho.

Zapatos de Suela. Vocento

Una plantilla forrada de micro fibra y piel vacuna recuperada -libre de tóxicos como el cromo y el níquel- y tintada con vegetales acaban de componer sus piezas, creadas en un taller a 50 minutos de la tienda, en Toledo, minimizando la huella de carbono. Lo más solicitado son los zuecos estándar, que no hacen el ruido de la madera al caminar y resultan mucho más cómodos porque, como demuestra en una balanza colocada sobre una de sus estanterías, son increíblemente ligeros, 300 gramos por cada zapato, al tener un 90 % de nitrógeno. Todo con el objetivo de satisfacer las necesidades «de la exigente mujer actual, que sabe que el cambio parte de una serie de acciones pequeñas e individuales. Una consumidora consciente que aboga por tener en su armario marcas que aúnan diseño, calidad y responsabilidad».

Unas máximas a las que ahora suma el servicio bajo pedido, por el que en lugar de acumular excedente en la producción, espera la petición del cliente para confeccionar las piezas, creando modelos a la carta y apostando así por los procesos lentos de fabricación. Una buena forma de comenzar, o ampliar, un zapatero con el que pisar de manera sostenible.