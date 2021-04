PRO-Ethics: un marco ético para la innovación y la participación ciudadana

Trabajar en una fundación que promueve la ciencia ciudadana implica encontrarse, más tarde o más temprano, con todas las caras de la investigación, más allá de las diversas áreas de estudio y de las no menos diversas metodologías. Así nos ocurre en Ibercivis. Por una parte desarrollamos nuestros propios proyectos sobre temáticas concretas (contaminación del aire, transmisión de la covid, etc.) con metodologías variadísimas (plantas de fresa como bioindicadores, computación distribuida, etc.). Por otra parte, afrontamos todas esas cuestiones que impregnan el hacerse de la ciencia: su financiación, la comunicación, los aspectos éticos, etc. Y es sobre ética sobre lo que hoy quiero compartir una valiosa información.

Ayer miércoles 28 de abril tuve la enorme oportunidad de participar - representando a Ibercivis y al Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España - en una de las sesiones de trabajo del proyecto europeo PRO-Ethics junto con representantes de grupos de investigación - también con participación ciudadana - y de financiación de la Investigación e Innovación (I+I) en toda Europa.

PRO-Ethics

PRO-Ethics es un proyecto financiado por Horizonte 2020 para el periodo 2020-2024. Su objetivo es desarrollar un Marco Ético para la investigación y la innovación (I+I), centrándose en las implicaciones éticas asociadas a la participación ciudadana, incluyendo a los sectores interesados no tradicionales. Estos sectores, según PRO-Ethics, son aquellos que no suelen estar incluidos en las actividades de las Organizaciones de Financiación de la Investigación (OFI): la ciudadanía en general, las comunidades de afectados, los usuarios finales, las oenegés, las instituciones del sector público, las empresas, los emprendedores sociales y los expertos no profesionales, incluyendo tanto a personas individuales como grupos o instituciones.

A través de ese Marco Ético se busca proporcionar orientación sobre cómo tratar con una diversidad de puntos de vista y cómo abordar adecuadamente las cuestiones y riesgos éticos tanto en los proyectos de innovación como en las prácticas de financiación. El objetivo final es permitir un mayor y mejor compromiso entre las instituciones de I+I y las sociedades a las que sirven. El marco servirá como una referencia común sobre la ética de la participación para los responsables políticos, los financiadores y la sociedad civil, y tendrá el siguiente contenido:

Una visión general descriptiva de las responsabilidades y los dilemas éticos en la I+I, así como el objetivo y el contexto del marco, su metodología y sus antecedentes teóricos/empíricos. Herramientas y recomendaciones que proporcionen una hoja de ruta que puedan informar el diseño, la implementación y la evaluación de los procesos de participación en la I+I.

El consorcio de PRO-Ethics está formado por 15 socios de 12 países europeos, entre los que se encuentran OFI, universidades, organizaciones de investigación y tecnología y organizaciones de investigación académica. Uno de estos 15 socios, el único español, es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), representado por Ascensión Barajas. Las OFI de PRO-Ethics, a través del estudio y trabajo conjunto con 11 proyectos piloto, están evaluando los aspectos éticos en los modos de implicación ciudadana en tres áreas de actividad: proyectos de innovación, desarrollo de estrategias y procesos de evaluación. Para ello se realizan diversas actividades de aprendizaje cruzado entre los proyectos piloto y las organizaciones externas al consorcio.

Encuentro

PRO-Ethics busca conocer de primera mano las mejores prácticas y experiencias de otras organizaciones en Europa. Durante el taller del 28 de abril sobre Participación ciudadana en la I+I se describieron y discutieron los desafíos comunes relacionados con la participación ciudadana en la investigación y la innovación. Lo que se busca es aprovechar los conocimientos, ideas y experiencia de las organizaciones, que, a su vez, pueden llevar la voz de muchas otras, como es el caso del Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España. Con toda esa información compartida, PRO-Ethics busca generar propuestas de soluciones para sus proyectos piloto, que puedan servir de base para las orientaciones de la UE sobre participación ciudadana. El taller finalizó con una magnífica presentación sobre algunas lecciones aprendidas en ciencia ciudadana, a cargo de Margaret Gold.

Confianza, comunidades, participación-cooperación, educación y aprendizajes mutuos y compartidos, responsabilidad y co-responsabilidad, reconocimiento de conocimientos previos y diversos, escucha, co-creación, capacidades dinámicas, diversidad, transparencia, evaluación final y continua, fueron algunas de las ideas que se discutieron y subrayaron como claves para desarrollar un adecuado Marco Ético, así como las recomendaciones más relevantes para la participación de todos los sectores interesados en la I+I. Desde Ibercivis y desde el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España seguimos colaborando con este necesario proyecto, buscando también aportar vuestras voces.

Maite Pelacho Investigadora y Gestora de Proyectos, Fundación Ibercivis. Investigadora predoctoral en Filosofía de la Ciencia, Universidad del País Vasco UPV/EHU

Esta sección se realiza en colaboración con el Observatorio de la Ciencia Ciudadana en España, coordinado por la Fundación Ibercivis

