El desmitificador

Unos mitos ¡muy sabrositos!

Espero que hayáis disfrutado del puente. A mí, por desgracia, el día de San Jorge me ha pillado lejos de casa y trabajando, desmitificando a diestro y siniestro. Que, a ver, son mitos, no dragones, pero te mantienen ocupado. Y me da rabia, porque me habría gustado pasear en busca de nuevos libros y disfrutar de un dulce y delicioso lanzón…, pero no ha habido suerte. Hablando de dulce, ¿sabéis que hemos vivido engañados toda la vida? Resulta que detectamos más de cuatro sabores. Y no es la única mentirijilla que nos cuentan en el colegio sobre mi sentido favorito: el sentido del gusto. Seguid leyendo.