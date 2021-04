La original medida de un niño de 8 años para evitar el ruido que se hace viral

La madre periodista de un niño de ocho años ha publicado en la red social Twitter la respuesta del pequeño a un ejercicio de Ciencias Naturales del colegio en el que debía explicar cuáles eran las medidas necesarias que habría que utilizar para disminuir el ruido.

El menor podía señalar algunas opciones que aparecían en la respuesta y además podía añadir a las respuestas lo que él considerase más efectivo para conseguir disminuir o evitar el ruido.

Entre las opciones puede seleccionar ‘Escuchar música muy alta en casa’, ‘Cerrar con un portazo’ o ‘Ver la televisión con el volumen adecuado’ o 'Hablar sin chillar ni gritar'.

El peque solventa la primera parte sin gran dificultad y cuando debe poner de su propia cosecha una medida más, decide explicar con sinceridad lo que, en muchas casas con niños pequeños es el día a día. El niño responde: "Tener las cosas ordenadas para evitar los gritos de mi madre”. Claro, conciso y real.

Esta sincera y honesta respuesta ha provocado que la publicación de su madre en la red social de Twitter haya recibido más de 9.000 retuits y 91.000 'me gusta'.

Mi hijo de 8 años acaba de responder esto en una ficha de Naturales. Medidas para evitar o disminuir el ruido: pic.twitter.com/3ExaLtknZj — Erica Rivera (@ericarivma) April 26, 2021

Numerosas madres y padres han comentado la respuesta del pequeño y han aplaudido su sinceridad. La mamá del niño, Erika Vidal, por su parte, también ha recibido la solidaridad de otras muchas progenitoras y progenitores que viven la misma situación todos los días y que han alabado la genialidad de menor.

"Tu niño es un genio. Por cierto, que yo también grito cuando me tienen harta. 10 y 7 años. Y yo también me llevé alguna voz y no tengo ningún trauma.", explicaban algunas madres en Twitter.

Las ingeniosas respuestas de los niños a las preguntas más comunes nos llaman la atención y en muchas ocasiones se convierten en publicaciones virales en las redes sociales. Será porque su forma cristalina de ver la vida nos emociona y nos lleva a la niñez.