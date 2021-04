Ainhoa Arteta, en silla de ruedas por culpa de las secuelas del coronavirus

La covid-19 deja a veces secuelas que salen a posteriori de sufrir la enfermedad. Es lo que le ha pasado a la soprano Ainhoa Arteta, quien ha publicado un vídeo en el que explica cuál es el motivo por el que se tiene que desplazar en silla de ruedas.

En el mismo mensaje en Instagram explica que se contagió hace aproximadamente dos meses de covid-19. No llegó a estar hospitalizada, si bien lo pasó bastante mal.

"No fui asintomática, me afectó a los bronquios y casi me baja a los pulmones. Y obviamente, con mi profesión, tuve bastante apuro", aseguró.

Ya todo parecía ir con normalidad, aparentemente se había recuperado del todo, pero la soprano ha vuelto a sufrir un nuevo e inesperado revés.

"Que no cunda el pánico, que estoy muy bien", trataba de tranquilizar a sus seguidores.

Según ha explicado Ainhoa Arteta, tiene que ir en silla de ruedas porque ha sufrido un edema como consecuencia del coronavirus. "Se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos", ha explicado. Así que los médicos le han indicado que guarde todo el reposo que le sea posible para conseguir rebajar la inflamación.

La artista mostraba su esperanza en que vuelva a la normalidad la antes posible y pueda caminar como antes. "Cuando parece que has pasado todo, de repente te quedas como me quedé yo el otro día, sin poder andar", explicaba.

Las imágenes las tomó en un aeropuerto de las Palmas y mostraba su agradecimiento al personal del aeródromo y también a Javier Carmena, el pianista que la acompañaba. "Javier Carmena vale para todo, para tocar el piano y para llevarme en silla de ruedas. Ay Dios mío, qué vida, la vida del artista".

"Desde Las Palmas aeropuerto.Ayer un gran recital en Arucas, donde además de cantar y divertirme me di cuenta que soy monologuista! Cómo nos reímos".