Paloma Díaz-Mas, nueva académica de la RAE: "No se puede decir tan drásticamente que la RAE es machista"

La escritora Paloma Díaz-Mas, que este pasado jueves fue elegida nueva académica de la RAE, ha asegurado que "no se puede decir tan drásticamente" que la institución es machista, en relación a las palabras del ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque.

Duque señaló que las Reales Academias, que dependen de su departamento, son machistas. "Es bastante obvio a la vista", afirmó al ser preguntado sobre esta cuestión.

"No se puede decir así tan drásticamente que la RAE es machista. Es cierto que durante siglos no admitió a mujeres, pero en las últimas décadas esto ha ido cambiando y, por ejemplo, ahora éramos dos candidatas que veníamos a sustituir a una mujer relevante", ha destacado en una entrevista la académica.

Para la filóloga, esta situación de "rechazo a la mujer" ya no se da en los académicos de la RAE. "Todo va cambiando y evolucionando y da la impresión de que en su funcionamiento y en su día a día ya no hay esa discriminación. No se puede decir que haya paridad, pero sí que poco a poco van teniendo cabida las mujeres", ha resaltado.

'Les niñes': "Dudo que vaya a triunfar"

Preguntada respecto al lenguaje inclusivo, la filóloga cree que expresiones como 'les niñes' es "difícil que pervivan" porque no existen en español. "Al inventarse una terminación distinta que no sea masculina o femenina yo dudo de que vaya a triunfar: es bastante difícil que sea operativo", ha explicado.

"En la lengua funciona la economía lingüística, donde las soluciones más prácticas y menos reiterativas son las que triunfan. Es bastante difícil cambiar el uso y no digamos la norma, por lo que no creo que vayan a salir adelante ni a triunfar las que violentan la estructura de la lengua", ha añadido.

Díaz-Mas no cree que los españoles hablen cada vez peor, pero sí que reitera la importancia de prestar atención en el sistema educativo a la estructura de la lengua. "Hoy en día, cualquier persona maneja un léxico técnico más amplio que hace muchas décadas. Por ejemplo, con la virología, que ha enriquecido nuestro lenguaje con nuevos términos, o a través de los programas del tiempo, donde se hace una difusión de cultura científica muy importante", ha resaltado.

"Pero sí es importante por ejemplo que los niños escriban a mano, ya que esa conexión entre cerebro y movimiento de la mano contribuye a que se desarrollen determinadas conexiones y se preste más atención a la estructura de la lengua. Los móviles o la informática que todos utilizamos creo que a veces nos hace utilizar la lengua con cierta pereza", ha lamentado.

¿Español, lengua vehicular?

Sobre la polémica por la supresión del castellano como lengua vehicular a través de la Ley Celaá, Díaz-Mas ha resaltado que "lo importante es que no se pierda la competencia de ninguna" de las dos lenguas que coincidan en un territorio para "mantener el bilingüismo". "Si se utiliza una lengua vehicular para que otra se quede en marginal, es una pérdida para los propios hablantes", ha matizado.

Además, la filóloga no considera que las humanidades estén "en crisis", aunque sí que ha hecho una defensa de estas disciplinas porque "son muy útiles para la vida". "Saberse expresar sirve para defender tus propios argumentos y que no te cuenten lo primero que se les pase por la cabeza y tú te lo creas. Se razona con el lenguaje y, quien no sabe expresarse, está indefenso", ha alertado.

Primer discurso sobre literatura sefardí

La nueva académica, que recibe este nombramiento como "un honor y un reconocimiento profesional", ha adelantado que su discurso de ingreso girará en torno a la literatura sefardí -su especialidad-, convirtiéndose así en el primer discurso de ingreso de un académico que trate monográficamente sobre este tema.

"Sobre todo, la deuda de España no es con la cultura sefardí, sino consigo misma: tener muy claro que la cultura sefardí forma parte de nuestro pasado histórico. Y desde el siglo ya han empezado a haber acercamientos por parte de intelectuales y políticos", ha concluido.