Un estudio advierte de que las gotas generadas al tirar de la cadena del WC pueden ser foco de transmisión

Los resultados del estudio, publicado en la revista 'Physics of Fluids', demuestran cómo los baños públicos podrían servir de focos de transmisión de enfermedades por el aire, especialmente si no tienen una ventilación adecuada o si los inodoros no tienen tapa o cubierta.