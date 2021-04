En 'Capitana Marvel', la Fuerza Estelar Kree recluta a terrícolas ‘expertos’ en química

Enviada por la Fuerza Estelar en persecución de los insurgentes skrulls, Vers desembarca en la Tierra, donde descubrirá su verdadero origen, las intenciones reales de la Fuerza Estelar y los increíbles superpoderes, convirtiéndose en la capitana Marvel para salvar a los skrulls y a la humanidad.

Busca el gazapo científico en el siguiente diálogo de la película ‘Capitana Marvel’ (Anna Boden y Ryan Fleck, 2019).

El diálogo de película

–Su documentación, por favor –solicitó Nick Furia con la mejor de sus sonrisas a la desconocida ataviada con aquel estrafalario uniforme.

–Vers. Fuerza Estelar Kree. No utilizamos tarjetitas de identificación –respondió esta.

–¡Vers! ¡Y de la Fuerza Estelar! –repitió Furia con retintín sin perder la compostura ni la sonrisa– ¿Cuánto va a quedarse en la ciudad?

–Les dejaré tranquilos en cuanto localice a los skrulls que se infiltran en su planeta.

–¡¡¿¿Skrulls??!!

–Metamorfos. Se transforman en cualquier ser vivo. ADN incluido –explicó Vers con un punto de impaciencia.

Poco después, en el laboratorio del departamento forense, el doctor que practica la autopsia al cadáver del skrull caído en combate expone sus hallazgos al agente Furia:

–Toda la vida de la Tierra se basa en el carbono. Sea lo que sea de lo que esté hecho (este cuerpo), no está en la Tabla Periódica.

–¿Está diciendo que no es de por aquí? –quiso cerciorarse Furia.

El gazapo

Verá, Vers de la Fuerza Estelar, permítame que le explique cómo ‘funciona’ eso del cuerpo humano y del ADN aquí en la Tierra: el primero está constituido por 59 elementos químicos, todos ellos de lo más periódicos, se lo puedo garantizar. Y es más, el 99% del organismo lo capitalizan solo seis de ellos. A saber, el carbono, oxígeno e hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y fundamentalmente los tres primeros, que constituyen el esqueleto de todas las moléculas orgánicas sin excepción; que a su vez son las que muy mayoritariamente integran el muy orgánico cuerpo humano y cualquier otra forma de vida terrícola con la que pueda encontrarse uno de esos skrulls.

Por otro lado, el ADN o ácido desoxirribonucleico, que ese es su desenrollado nombre –chiste apto para iniciados en la materia–, también conocido como la molécula de la vida es, desde un punto de vista bioquímicamente humano, una macromolécula presente en el núcleo de todas las células del organismo –a excepción de los glóbulos rojos– y que contiene y custodia las instrucciones o manual de fabricación, uso y disfrute –amén de mantenimiento y reparación– del cuerpo.

También desde un punto de vista bioquímico, el ADN tiene una estructura de doble hélice enrollada en la que ambas cadenas, antiparalelas y complementarias entre sí, están integradas por un esqueleto de unidades del azúcar desoxirribosa unidas entre sí por grupos fosfato y del que cuelgan cuatro bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. Todas ellas, como no podía ser de otra forma, moléculas orgánicas integradas –seguro que ya lo ha intuido– por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre.

De lo que cabe concluir que, por muy metamorfos que sean los skrulls, difícilmente podrán transformarse en humanos con ADN si todo su ser está integrado por elementos químicos desconocidos y ajenos a la Tabla Periódica. O, dicho de otro modo, si no tienen ni un ápice ni un átomo de los periódicos elementos químicos referidos como base de la materia orgánica.

Porque podría ser que imitasen a la perfección el aspecto de un ser vivo, que al fin y al cabo también hay joyas de imitación que dan el pego y se confunden con las originales, aunque no estén fabricadas con los mismos valiosos materiales. Pero, querida Vers, comprenderá que lo del ADN ya es otra historia. Como si dijéramos, que no se puede convertir un pedazo de hierro en un diamante porque el primero solo contiene átomos de hierro y el segundo es carbono puro –bueno, a veces con coloristas impurezas–.

El orgánico y periódico cuerpo humano, mucho más que ADN

Pero el ADN es solo la punta del iceberg –aunque más bien cabría decir que la base, dada su omnipresencia y omnipotencia; amén de que incluye una porrada de bases nitrogenadas–. Porque otro tanto se puede decir de las proteínas, a la sazón, las biomoléculas complejas que constituyen alrededor de una quinta parte de nuestro ser, e integradas por cadenas de aminoácidos, que asimismo son compuestos orgánicos formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y, en ocasiones, también de azufre y otros periódicos elementos. O de las grasas, que igualmente suponen un porcentaje significativo del peso corporal –tanto más cuanto más sedentario y comilón sea el individuo–. Y que no dejan de ser otra clase de biomoléculas orgánicas integradas por cadenas y anillos de carbono, hidrógeno y oxígeno.

En cuanto a los huesos, solo el 30% es de naturaleza orgánica y el otro 70% es material inorgánico. En más detalle, son una combinación de colágeno, la proteína más abundante del cuerpo, y del mineral hidroxiapatita. Cuya fórmula química es Ca10 (PO4)6OH2. Y en la que destaca la abundancia de átomos de calcio, otro elemento tan ‘mundano’ y periódico como sus acompañantes.

En definitiva, Vers de la Fuerza Interestelar, lamento insistir en que, por muy metamorfos que sean los skrulls, lo llevan crudo para transformarse en cualquier ser vivo, ADN incluido.

