Nueve becas que puedes pedir durante el mes de abril de 2021

Aunque la pandemia ha modificado en gran medida nuestras rutinas, hay cosas que no pueden cambiar: la vida sigue y, con ella, los planes que en la medida de lo posible puedan continuar. Y formarse para apostar por el futuro es uno de ellos. Como ya se vio durante el mes de marzo, de ello son conscientes empresas e instituciones que han mantenido sus becas o han puesto en marcha diversas convocatorias, para facilitar el acceso a nuevas oportunidades formativas y laborales.

Además, los calendarios escolares marcan los meses primaverales, junto con los previos al inicio de curso o cambio de ciclo, como un momento clave para comenzar a organizar los planes de la próxima temporada. Así que, si estás pensando en qué hacer de cara al curso que viene, estas en el lugar adecuado. Porque entre estas nueve becas podrás encontrar oportunidades para artistas, estudiantes, viajeros, arquitectos, especialistas de la rama STEM, investifadores e interesados en el sector empresarial, entre otros muchos perfiles. Y, si no encuentras lo que buscas, al final del artículo te damos una pista que puede ayudarte en la búsqueda.

1 Becas Bogliasco Hasta el 15 de abril puedes solicitar una de las 50 becas de investigación artística y cultural para la primavera de 2022 que convoca la Fundación Bogliasco con el fin de fomentar el intercambio creativo entre artistas y académicos. 2 Becas Santander Languages El Banco Santander y British Council lanzan hasta 5.000 becas de tres meses para mayores de 18 años interesados en realizar cursos de inglés online certificados. La fecha límite para solicitarlas es el 14 de abril. 3 Prácticas para jóvenes arquitectos Ya llega la XXII edición del concruso arquia/becas, organizado por la Fundación Arquia. La institución pone en marcha 37 becas para hacer prácticas en instituciones culturales o estudios de arquitectura. Disponibles hasta el 30 de abril. 4 Becas postdoctorales para Ciencias de la Vida y la Materia Si quieres ampliar estudios posdoctorales en el extranjero en campos como Biomedicina, Química, Física, Matemáticas o Preservación de la biosfera puedes socilcitar hasta el 30 de abril una de las becas de la Fundación Ramón Areces. 5 Becas en la OTAN Como cada año, la Sede de la OTAN ofrece plazas limitadas a estudiantes para realizar pasantías con el personal internacional de la institución. durante entre seis y ocho meses. Tienes hasta el 2 de mayo para probar suerte. 6 Becas de investigación en Alemania El Servicio Alemán de Intercambio Académico ofrece financiar un proyect de investigación o un curso de educación científica a través de las becas de investigación de corta duración que puedes solicitar hasta el 13 de abril. 7 Becas IVACE Exportación y Empleo 2021 Becas de hasta 7.650 euros brutos ofrece la Comunidad Valenciana para especializar a jóvenes en comercio exterior en determinados ciclos formativos de grados superior y medio. Puedes pedir una hasta el 30 de abril. 8 Programas de becas BECASAIE para estudios musicales 2021-2022 Todavía estás a tiempo de solicitar una de las becas BECASAIE que publica la Sociedad de Artistas AIE para realizar estudios de música o ampliar la formación tanto en territorio español como extranjero. Las solicitudes se cierran el 23 de abril. 9 Programa para jóvenes 'CEO por un mes' ¿Te imaginas ser CEO mundial de una compañía durante un mes? Esta es la oportunidad que brinda Adecco al joven ganador de esta beca que puede solicitar hasta el 16 de abril.

¿Quieres descubrir más becas?

Si todavía no has encontrado una oportunidad que encaje contigo, no te preocupes, en el mercado hay activas miles de becas y una de ellas puede cambiarte la vida. Si vas a ceñir tu búsqueda a las fronteras europeas te interesa conocer el portal Eurodesk, una plataforma europea de información y orientación juvenil, que publica numerosas becas activas dentro de la Unión Europea.

Además, en este portal también podrás encontrar información sobre formación, convocatorias de programas internacionales, formación o concursos dirigidos a jóvenes.

