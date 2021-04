Ángel Briceño: "Uno de los comentarios que recibo con frecuencia sobre Zaragoza es que está muy organizada y muy limpia"

Cuando programas un viaje, preparas una lista con los lugares emblemáticos que no te puedes perder, entras a los establecimientos que debes visitar, los souvenirs clásicos para llevar algún detalle de vuelta e inmortalizas tu presencia con unos cuantos selfies. ¿Quién haría un viaje a París sin entrar en el Louvre, buscar la Estatua de la Libertad, investigar sobre los campos Elíseos, comer una crêpe o recorrer la ciudad desde el Arco del Triunfo hasta la Bastilla?

Y, sin embargo, ¿cuántas veces has visitado el Museo Provincial de Zaragoza? ¿Te has parado a leer las inscripciones de las estatuas que salpican la ciudad y a hacerte una foto con ellas? ¿Has tenido la inquietud de saber quién está detrás del nombre de una calle? ¿Has entrado a probar un local nuevo? ¿Has recorrido los entresijos de todos los barrios? A menudo se resta valor a lo que ya se conoce, y hacer turismo local no había sido una opción para muchos hasta que la pandemia impidió viajar con la normalidad que conocíamos.

Desde hace un año aproximadamente, hay un par de ojos nuevos en Zaragoza que han decidido acercar el encanto y la calidad de la capital aragonesa tanto a extranjeros que quieran visitarla o afincarse en ella como a aquellos zaragozanos que se animen a redescubrirla. La mirada es la de Ángel Briceño, un joven periodista venezolano que llegó a España el 2 de febrero de 2020 y a quien el confinamiento le dio el tiempo necesario para materializar este proyecto, llamado Visita Zaragoza.

"Mi objetivo es convertirlo en una ventana a través de la cual yo quiero dar a conocer la ciudad tanto a las personas que son ajenas a Zaragoza como para las que vivimos acá, a través de contenido audiovisual", explica Ángel. El nombre no es casual: "Hay muchas cuentas llamadas Visit Barcelona, Visit Argentina, Visit Madeira, Visit Portugal... Y quise crear una para Zaragoza. Porque si se potencia, igual que un día llegó el tranvía, pueden llegar más cosas. Hay que mostrar los lados bonitos de la ciudad más allá del Pilar. Creo que las personas somos lo que hacemos: hacemos hogar, hacemos una ciudad y hacemos un país. Nosotros las hacemos. Y si todos tuviéramos la iniciativa de recibir al extranjero con los brazos abiertos, de indicarle dónde puede realizar cursos, formarse, trabajar... descubriríamos a buenas personas que quieren ayudar a mejorar y que podrán aportar cosas", considera.

¿Por qué Zaragoza? "Tenía la referencia de una amiga de mi tía que lleva mucho tiempo viviendo en la ciudad y me había hablado de ella. Planifiqué mi viaje en 2019 sin saber lo que iba a ocurrir en 2020 y lo cierto es que agradezco mucho haber llegado antes, y no haberme quedado varado en algún aeropuerto", confiesa. "Me explicó que en Zaragoza la comunidad venezolana no es tan grande como la de otras nacionalidades, que aquí podía abrir campo en mi carrera y me habló de la Universidad de Zaragoza", prosigue. "Y he podido comprobar que Zaragoza tiene la calidad de vida que yo me merezco sin la inversión económica que requiere vivir en una gran ciudad como Madrid o Barcelona".

Aunque su primer destino fue Tarragona, comenzó a investigar sobre Zaragoza, destino por el que, finalmente, terminaría optando. "Buscando información llegué a HERALDO DE ARAGÓN, a la alcaldía, al Ayuntamiento... y me gustó. Vi un par de cuentas que daban a conocer la ciudad, pero quería aportar algo más, eso que te gustaría saber cuando estás pensando en mudarte a otro lugar: cómo son las calles, cómo es la dinámica, cómo es la gente... Son cosas que si vives aquí pueden parecer tontas, como mostrar las calles, los carros, el tranvía... Pero el que no vive aquí no lo conoce. Además, puede que pases todos los días por la misma calle, pero no saber que en la última planta de un edificio hay una terraza, un centro cultural, uno de pilates... Y decidí que yo quería contar mi experiencia, y eso es lo que pretendo reflejar en Visita Zaragoza", señala.

Y, tras un año de trabajo, el joven asegura que el 'feedback' es positivo. "Hay muchos venezolanos que no conocían Zaragoza y uno de los comentarios que recibo frecuentemente es que les parece una ciudad muy organizada y muy limpia", asegura. "También he recibido comentarios positivos de algún aragonés, que se sorprende de que un extranjero venga a mostrar las cosas positivas de su ciudad y lo agradece", indica el periodista, quien confiesa que, si las circunstancias se lo permiten, le gustaría poder hacer de esto su profesión.

¿Cómo es Zaragoza desde la mirada de un extranjero?

A Ángel solo se le ocurren dos cosas que no le convencen de la ciudad: la primera, el rebelde cierzo; la segunda, la ausencia de playa. "Aunque si lo piensas, si Zaragoza tuviese playa, quizá no fuese como es". Y, ¿cómo es Zaragoza para él?

1 Limpia "Me parece una ciudad muy limpia y es uno de los comentarios que he recibido con más frecuencia. Tiene lógica porque no somos una comunidad enorme, no es una ciudad abrumadora, el volumen de personas no es el mismo que el de una metrópolis y su mantenimiento tampoco". 2 Accesible "El tamaño hace que puedas movilizar a pie fácilmente y, si no, puedes contar con la bicicleta, el tranvía y el resto de transportes públicos, claro". 3 Tranquila "El estilo de vida de una gran ciudad es más movido, no te da tiempo a sentarte a tomar algo porque tienes que invertirlo en ir del punto A al punto B, y salir con dos horas de antelación. Aquí, puedes ir de Aragonia al Actur en media hora, dependiendo del transporte, no necesitas más". 4 Bonita "En Zaragoza hay mucho que ver y que hacer más allá de la plaza del Pilar, y merece la pena descubrir ese conglomerado de contrastes". 5 Segura "Creo que es una ciudad segura, obviamente, hay contratiempos, como en todas, pero durante el tiempo que llevo no he visto cosas que sí he visto en otras como los cristales de los carros rotos". 6 De contrastes "Me gusta mucho el contraste entre la arquitectura mudéjar y la identidad romana con otras edificaciones modernas que demuestran que Zaragoza es una ciudad en continua evolución". 7 Moderna "Hay edificios históricos como la Aljafería o la Basílica del Pilar, pero también hay arquitecturas modernas en barrios como el Actur, Casablanca o Aragonia". 8 Económica "Para vivir en otras ciudades como Madrid o Barcelona necesitas más recursos, porque una habitación no baja de 400 euros y tienes que sumar los gastos. En cambio, en Zaragoza puedes encontrar una habitación en Delicias por 250 euros, eso facilita un desembolso grande". 9 Con oportunidades "Lo bueno de una ciudad como esta es que hay muchas cosas por hacer y mucha gente dispuesta. En otras ciudades más grandes parece que ya está todo hecho y es más difícil entrar al mercado. Hay mucha gente que tiene muchas ideas por ejecutar y necesitan una ciudad como esta que les permita llevarlo a cabo".

