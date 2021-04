Adriana Abenia descubre el paradero de su móvil robado

Adriana Abenia encadena los disgustos. La presentadora, que todavía se recupera de las heridas que le dejaron dos accidentes domésticos hace unos días, ha descubierto que el móvil que le robaron recientemente se encuentra en Marruecos.

La intérprete zaragozana denunció el hurto de su ‘smartphone’ el pasado mes de enero, cuando se encontraba realizándose un análisis de sangre en un hospital. "Nos estamos acostumbrando a que nos roben", lamentó unas horas después.

La ‘celebrity’, de 36 años, tuvo que hacerse con un nuevo teléfono móvil y, desde entonces, no había vuelto a hablar del robo de su anterior dispositivo. Sin embargo, este miércoles descubrió su paradero, más allá de España.

"Acaban de encenderlo en Marruecos", explicó Abenia a través de sus ‘stories’, donde adjuntó capturas de pantalla y un contundente mensaje: "Ladrones de mierda".

Lamentó que, pese a conocer el lugar donde se encuentra su antiguo iPhone, "no se puede hacer nada". "Disfrutadlo mucho", expresó con tono sarcástico.

La aragonesa ha compartido esta misma semana con sus seguidores en Instagram las heridas que tiene en el brazo izquierdo tras sufrir, hace unos días, dos dolorosos accidentes domésticos.

La primera de las marcas es una quemadura que se hizo mientras cocinaba, y que le dejó dos señales rojas en su antebrazo, tal y como se comprueba en su ‘post’ de la red social, donde habla de ello con un toque de humor. "De esta foto extraigo dos conclusiones: 1. Me tenéis que ayudar a elegir un tatuaje para tapar el destrozo (‘amor de madre’, un Jacuza, ‘aquí hubo aceite’, ‘hecha en Zaragoza’...) 2. Necesito botox", se lee en el pie de la fotografía.

Por si esto fuera poco, sufrió poco después un nuevo percance cuando hacía deporte en su bicicleta estática. "Dios mío, me acabo de raspar con el manillar de la bici. Me voy a desmayar, os lo juro. A ver, que no cunda el pánico", expresó la comunicadora, quien exhibió estas heridas en Instagram y contó que, para colmó, recibió un pelotazo en la cabeza por parte de su hija, Luna.