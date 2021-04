Carmen Dolofan: "Me da la impresión de que cada vez más gente apuesta por algo personal y único"

“Que no muera en ti aquello que te da la vida”, reza la primera frase de la cuenta de Instagram de Carmen Dolofan, @carmendart___ para sus seguidores. Aunque esta zaragozana estudió Derecho y actualmente sigue formándose en el ámbito de análisis e investigación criminal, ha conseguido encontrar un lugar para aquello que a ella le da vida: la pintura. "El arte para mí es mi forma de expresar sentimientos y mi canal de evasión. A la gente a la que le gusta esto, ver un cuadro que les gusta les puede transmitir felicidad", opina.

La artista corrobora que, aunque hay quien tiene un talento innato, a pintar se puede aprender. "Toda mi vida he ido alternando temporadas en las que le dedicaba más o menos tiempo, pero no había dado clases hasta ahora, que llevo un par de meses en la academia de Enrique González, un socio del museo europeo del arte contemporáneo. A raíz de ello he visto que cambia mucho lo que haces al principio y lo que puedes llegar a hacer, y me he enfocado más en el arte figurativo utilizando pintura acrílica", explica la joven, que asegura que en esta disciplina, aunque lleves 20 años, siempre puedes aprender algo nuevo.

Fue a finales de 2019 cuando Carmen decidió dar el paso y convertir su afición en algo más: en un proyecto profesional. Tras hablar con varias tiendas y galerías de arte, la joven puso a la venta varios cuadros, aunque ha podido comprobar que la venta online funciona mejor en estos momentos. "Aunque resulte extraño porque parece que antes de comprar una obra, apetece verla en persona, la venta se mueve mucho por Instagram ahora mismo. No obstante sí que se vende. Me da la impresión de que cada vez más gente apuesta por algo personal y único".

De hecho, uno de sus cuadros ha llegado a la pared de una joven también zaragozana, que dice de Carmen ser la artífice de "obras maravillosas". Esta compradora no es otra que la actriz Elena Rivera, con cuyo representante se puso en contacto Carmen para dar a conocer su trabajo. "Coincidió con una acción que estábamos haciendo para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer y fue una gran ayuda que ella lo compartiese en su Instagram, porque facilitó mucho la ayuda para la causa", recuerda la pintora.

Hasta doce horas puede costar hacer un cuadro como los que lucen en la pared de Elena Rivera. "El tiempo invertido depende un poco deL tamaño del lienzo y de si es un encargo o algo que hago por placer. En el caso de que sea un pedido, le doy muchas más vueltas porque quiero que quede perfecto", comenta la joven. Pedidos que son bastante asequibles teniendo en cuenta los precios del sector: un cuadro de los grandes (80x30 cm), puede costar en torno a 100 euros.

Entre sus referentes están artistas como Mark Rothko, Robert Delaunay o la instagrammer Deli Salazar (@delalsalazar), también especializados en el arte abstracto. "Fue a raíz de empezar a interesarme por cuadros abstractos cuando decidí probar en esta línea y descubrí que estaba muy a gusto", comenta la joven. Pero estos cuadros de aspecto etéreo no son sus primeras creaciones. Antes, su fuente de inspiración estaba muy vinculada al continente africano. "Siento gran admiración y simpatía por África y lo que representa, y quería dar visibilidad de ello en mis obras a través de las mujeres, de sus cuerpos, siluetas... Me gustaba mucho dibujar eso", añade.

Ahora está camino de Madrid, donde realizará las prácticas del master que ha estado cursando. "Pero me llevo conmigo toda la pintura", asegura. Porque, aunque a día de hoy prefiere no elegir qué rama profesional escogería entre la legal y la artística, pase lo que pase, le gustaría seguir pintando. "Si tienes un trabajo en el que disfrutas, para qué quieres más", reflexiona. Aunque sabe de sobra que la inversión temporal y económica que requiere empezar en un negocio artístico hace esta salida mucho más compleja.

