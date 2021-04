Una ganadora de un Emmy, momificada bajo una pila de basura en su casa

Evelyn Sakash, la escenógrafa y diseñadora de producción ganadora de un premio Emmy que estaba desaparecida desde septiembre, fue encontrada momificada bajo una pila de basura a los 66 años, según la revista People.

El cuerpo de Sakash fue encontrado el pasado martes 30 de marzo por la tarde debajo de una pila de escombros que había dentro de la cocina de su casa. Por el momento, las autoridades no sospechan que la muerte esté relacionada con un acto criminal.

Así encontraron a Evelyn

La hermana de la escenógrafa, Ellen Brown, explicó que desde el mes de octubre no pudo contactar con ella. Admitió que era una personas "muy acumuladora", por lo que decidió viajar a Nueva York y contratar a una empresa para que limpiara la vivienda. Fueron los empleados de esta compañía los que hallaron el cuerpo momificado.

"Esto es simplemente devastador", le dijo Brown al New York Daily News sobre la muerte de su hermana. "Tenía una vida plena. Tenía un talento extraordinario. Tenía una mente brillante ... No quiero que mi hermana sea recordada así, como la encontraron", puntualizó.

La vida de Evelyn

En sus más de 30 años de carrera como decoradora de escenarios y diseñadora de producción en el mundo del cine y la televisión, Sakash trabajó en programas como 'Plaza Sésamo', 'Orange Is the New Black' y 'La Ley y el Orden: Intento Criminal'. Entre sus principales logros destaca un Emmy por sus logros en dirección de arte, decoración de escenarios y diseño escénico en 2003 en 'Between the Lions'. Además, contó con otra nominación al año siguiente.