La historia conmovedora que narra un sanitario: "Si te cansas de respirar, te ayudaremos con una máquina"

"A pesar de todo lo que llevamos ya, ayer pasé el peor momento de esta pandemia". Así comienza la conmovedora historia narrada por un urgenciólogo en un hilo de Twitter que se ha hecho viral.

"Atendimos a Manuel, 44 años y sin ninguna enfermedad. Llevaba 6 días sintiéndose mal y 4 con fiebre. El sábado le hicieron test AG+. A pesar del tratamiento la fiebre no bajaba de 39", escribe el sanitario, que adjunta una radiográfica de los pulmones del paciente. Este profesional decide poner "María" y "Manuel" a los protagonistas de esta historia para no desvelar su identidad, pero insiste en que "es lo único que no es real, el resto sí".

"Al llegar a Urgencias tenía 67% de saturación y 40 respiraciones por minuto. Aunque no suelo hacerlo, le he hablado de tú. Estaba muy asustado y me ha parecido una buena forma de darle confianza. Manuel solo sale a trabajar y siempre lleva mascarilla (en el trabajo lleva dos). El resto del día lo pasa con María, su mujer (aunque no están casados). Ella está vacunada y está asintomática. Manuel llegaba muy apurado, y tras estabilizarlo le he dicho que lo íbamos a llevar a UCI", explica el urgenciólogo. Después el paciente ha mantenido una conversación con el sanitario:

"- ¿Tan malo estoy? Tenía que haber venido antes. La he liado...

- Estás malito, sí. Pero lo que queremos evitar es que te pongas peor y en la UCI es el mejor sitio para cuidarte. Si te cansas de respirar tan rápido, te ayudaremos con una máquina. ¿Quieres que llame a alguien para informar?

- Llama a María, por favor.

María se ha roto cuando le he explicado lo que pasaba y que íbamos a llevar a Manuel a la UCI.

- Por favor, dile que le quiero mucho y que se cuide.

Y el que se ha roto entonces he sido yo.

Manuel se ha ido a la UCI pero se ha llevado el mensaje de María."

El sanitario ha compartido esta historia real con el objetivo de conciencias: "Yo he elegido estos dos, pero podéis poner cualquiera, porque cualquiera podemos ser Manuel o María."

Al llegar a #Urgencias tenía 67% de saturación y 40 respiraciones por minuto.

Aunque no suelo hacerlo, le he hablado de tú. Estaba muy asustado y me ha parecido una buena forma de darle confianza.

Manuel solo sale a trabajar y siempre lleva mascarilla (en el trabajo lleva dos). — Jorge_G_Criado #YoMeVacuno (@JorgeGCriado1) March 31, 2021

- Estás malito, sí. Pero lo que queremos evitar es que te pongas peor y en la UCI es el mejor sitio para cuidarte. Si te cansas de respirar tan rápido, te ayudaremos con una máquina. ¿Quieres que llame a alguien para informar?

- Llama a María, por favor. — Jorge_G_Criado #YoMeVacuno (@JorgeGCriado1) March 31, 2021