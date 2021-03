Antonio David rompe su silencio y arremete contra Rocío Carrasco

Después del tsunami que provocaron las palabras de Rocío Carrasco y que acabaron con Antonio David Flores despedido de Telecinco, el ex guardia civil ha decidido contestar.

La revista ‘Diez Minutos’ recoge que el excolaborador y padre de los hijos de Rocío Carrasco, Rocío y David, anuncia acciones legales tras negar rotundamente toda acusación de malos tratos.

"En una ocasión, me dio un tirón de pelo que me tiró para abajo y me dio con la cabeza en la mesa. Se me pasó por la cabeza irme o ‘me levanto y le reviento’, pero no hice ninguna de las dos cosas", contó la madre de sus hijos, asegurando que Antonio David la insultaba y ha hecho que sus hijos la odien. Él niega todo. "Nunca le he tocado un pelo, la voy a demandar", recoge la revista en boca del marido de Olga Moreno.

Según explicó el extertuliano, esas acusaciones son falsas. "Quiero que quede claro, mi exmujer me denunció por violencia de género tanto física como psicológicamente y fui absuelto. La voy a denunciar y la voy a llevar a un juzgado. No voy a pasar tres años encerrado en mi casa. En mi vida le he faltado al respeto ni la he tocado ni un dedo", apuntó.

La polémica está salpicando a todos los miembros de la familia de Rocío Jurado. Y entre ellos está Gloria Camila, una de las más jóvenes del clan. El pasado domingo, la audiencia de Telecinco escuchó a una desgarrada Rocío Carrasco contando algunos episodios de su vida. Así como también pudo conocer cuál era su opinión sobre la boda de su madre con Ortega Cano. "No creo que fuese una decisión acertada (la boda), desgraciadamente para ella. Pero ella lo decidió así, y estaba enamorada... Todo lo que fuera para que ella estuviera bien y contenta", decía Carrasco en el primer capítulo del documental. El diestro se pronunció sobre esta declaración ante la prensa: "Yo quiero decirles nada más que, al hablar sobre mi mujer, Rocío Jurado, estaba enamoradísima de mí y yo de ella". Unas palabras que apoya su hija. Así lo demostró Gloria Camila en sus ‘stories’ de Instagram, donde compartió una imagen de la boda entre la fallecida cantante y Ortega Cano.