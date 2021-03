Descubre siete becas a las que puedes optar durante el mes de marzo de 2021

Hay becas que te cambian la vida: te ofrecen una gran oportunidad reduciendo el coste económico que podría acarrear de otra forma, te sacan de tu zona de confort, hacen que conozcas a personas que pueden convertirse en un gran apoyo e incluso acompañarte toda la vida, se convierten en tu trampolín para entrar en el mundo laboral, te aportan experiencia en nuevos campos reforzando tu curriculum... Las razones son personales y muy variadas.

Y sí, hablamos del programa Erasmus, por supuesto, que es una oportunidad muy demandada, pero no es la única opción en el mercado. Al contrario. Hay otras muchas, quizá menos conocidas y más específicas, pero tal vez se adapten más a tu perfil profesional y que merece la pena conocer. Y, como no son excluyentes si ya has disfrutado de la experiencia erasmus, el plan te sale redondo.

Además, marzo es un buen mes para echar un vistazo a la cartera de ofertas de becas, por dos razones. La primera es que muchos comienzan a definir qué trayectoria desean tener el próximo curso, por lo que es un buen momento para barajar distintas opciones. La segunda, que las empresas lo saben, y dichas opciones son muy variadas. Si tú también estás tratando de definir tu siguiente paso, tal vez encuentres alguna beca que te interese en el siguiente listado.

Siete becas que puedes pedir ya mismo

1 Programa de BECASAIE Son becas dirigidas a estudiantes de Música Grado Medio o Superior, coordinadas por la Sociedad de Artistas AIE. Finalizan el 23 de abril de 2021. 2 Becas AVENIR Los interesados en seguir formándose en Francia, ya sea en el marco de una movilidad individual, un doble diploma franco español o Erasmus+ pueden optar con esta beca hasta el 16 de mayo de 2021. 3 Beca de la Organización Nacional de Trasplantes La ONT otorgará una cuantía de 1.354,81 euros mensuales a quien consiga esta beca, que se puede solicitar hasta el 7 de abril de 2021. 4 Becas EIT Food RIS 2021 Los interesados en realizar prácticas durante un periodo de tiempo de tres a seis meses en alguna entidad colaboradora de EIT Food pueden solicitar esta beca hasta el 12 de abril. 5 Becas Universitage El Programa Universtage envía cada año a muchos jóvenes a realizar prácticas en el extranjero con becas de entre 350 y 1.500 euros. Puedes solicitarla hasta el 31 de marzo. 6 Becas NN Future Matters 2021-2022 ¿Quieres estudiar un Máster en máster en las áreas de finanzas, economía, gestión de riesgos, data science, emprendimiento y tecnologías de la información y la comunicación? Echa un ojo a una de las 50 becas convocadas por Nationale-Nederlanden. Tienes tiempo hasta el 2 de abril. 7 Becas Bogliasco Si quieres hacer del arte tu forma de vida tal vez esta beca de la Fundación Bogliasco de investigación artística y cultural pueda ayudarte a conseguirlo. La fecha de solicitud expira el 15 de abril.

¿No has encontrado lo que buscabas?

Si en el listado anterior no has encontrado lo que andabas buscando, te recomendamos que eches un vistazo en Eurodesk, el portal europeo de información y orientación juvenil, donde podrás encontrar muchas más disponibles. Y no solo sobre becas, también podrás encontrar información sobre prácticas, formación, concursos o convocatorias de programas internacionales para jóvenes.

