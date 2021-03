De Irene Montero a Rocío Monasterio: reacciones al testimonio de Rocío Carrasco

Telecinco estrenó este domingo el documental de Mediaset 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. El testimonio de la hija de Rocío Jurado y sus declaraciones sobre su relación con su exmarido, Antonio David Flores, y sus hijos no han dejado indiferente a nadie.

Las reacciones han llegado hasta el terreno político. La ministra de Igualdad, Irene Montero, lanzó un mensaje a través de su cuenta de Twitter durante la emisión, asegurando que el testimonio era el de "una mujer víctima de violencia de género".

El testimonio de Rocio Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada. Por eso es importante el apoyo. #RocioYoSiTeCreo — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

Montero publicó varios tuits en su cuenta de Twitter durante la emisión del programa, alertando sobre los casos en los que se "ridiculizan" o "revictimizan" a las mujeres que sufren violencia de género y recordando el teléfono para atención 016.

"Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan", comentó la ministra. "No existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género".

No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas. — Irene Montero (@IreneMontero) March 21, 2021

"La violencia machista la ejercen los maltratadores contra las mujeres por el hecho de ser mujeres", afirmó Montero, agregando que "arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo: concienciar y protegernos de la violencia machista".

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid también reaccionaba ayer al testimonio de Rocío Carrasco. "Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alineación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre", señalaba tras tras las declaraciones de la hija de Rocío Jurado explicando como su exmarido, Antonio David Flores, ha conseguido que sus hijos Rocío y David la odien.

Hoy media España ha entendido lo que es el síndrome de alienación parental. Lo sufren miles de niños, unos víctimas de padre, otros de madre. #rociocarrasco #RocioVerdad1 — Rocio Monasterio (@monasterioR) March 21, 2021

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, también se sumó a las reacciones políticas en apoyo de Carrasco. "Una historia ‘popular’ va a servir esta noche para que mucha gente sea consciente de cómo funciona la violencia machista, de cómo de fuertes son los estereotipos de ‘mujer loca’ y ‘mala madre’ y de lo que sucede en los equipos psicosociales de muchos juzgados".