Las ruedas que no se pinchan inventadas por la NASA ya se pueden montar en las bicicletas

De todos es conocido que muchos de los avances tecnológicos que se han convertido en parte de nuestra vida se deben a los desarrollos creados para la industria espacial. Las deportivas, las cámaras de los móviles o los auriculares inalámbricos son algunos de estos inventos que utilizamos en el día a día.

En 2017, la NASA inventó para el Perseverance, que ahora está en Marte, unos neumáticos superelásticos que eran capaces de adecuarse al entorno y que además tenían la capacidad de no pincharse nunca ya que gracias a la aleación con memoria, volvían a su estado original una vez que se dejaba de aplicar fuerza.

Estas ruedas están realizadas con Nitinol, una aleación de níquel y titanio que tiene la propiedad de recuperar su forma después de sufrir una deformación. Al entrelazar los muelles de Nitinol, la rueda adquiere la elasticidad y la resistencia necesarias para poder pasar por encima de las superficies rocosas y puntiagudas de Marte sin romperse.

Finalmente esta tecnología llegará al consumidor de la mano de una start up norteamericana, The Smart Tire Company, una compañía que trabaja con la NASA para desarrollar algunos de sus inventos y acercarlos a los habitantes del planeta Tierra. Esta compañía, creada en 2020, está dentro del Space Act Agreement, por los que la NASA comercializa sus descubrimientos a través de otras compañías.

Según afirman en la web de la compañía, la rueda que han creado es ligera, no se pincha, no requiere inflado y, si no fuera porque necesita cobertura de goma para agarrarse a la carretera, sería prácticamente indestructible.

Las ruedas de bicicleta serán el primer paso en la comercialización de los inventos, y como asegura la compañía, el más sencillo, pero tienen en mente utilizar todo lo aprendido con este proyecto para lanzarse al mercado de las ruedas de coche, de camión e incluso de aviones.