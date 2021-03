El Club de Malasmadres se pregunta: ¿sabemos qué hacen nuestros hijos cuando se conectan a internet?

Telefónica y el Club de Malasmadres trabajamos juntos desde hace tres años en el proyecto #TenemosLike. Un proyecto que nació por la necesidad de convertirnos en aliadas de nuestros hijos para descubrir juntos las oportunidades de la tecnología y abordar con éxito cualquier reto que pudiera surgir en el camino. En esta línea, comenzamos 2021 planteándonos una de las grandes preguntas: ¿sabemos qué hacen nuestros hijos cuando se conectan a Internet y si son realmente conscientes de la repercusión que pueden tener sus acciones online? De esto y de muchas otras cuestiones hablamos en nuestra última conversación #TenemosLike con Silvia Barrera, experta en ciberseguridad.

Silvia compartió las claves para acercarnos con confianza a la tecnología y al uso que nuestros hijos hacen de ella y, lo más importante, vimos la importancia de acompañar sin miedo a niños y jóvenes en esta realidad:

• La mayoría de padres pensamos en lo que no queremos que nuestros hijos hagan con la tecnología, en vez de reforzar los mensajes con lo que sí nos gustaría que hicieran con las pantallas e Internet.

• Muchas familias creen que es suficiente con ayudar a sus hijos a gestionar el tiempo que dedican a las pantallas, pero es igual de importante conocer e interesarse por los contenidos que consumen. Nuestra responsabilidad como padres es saber qué es lo que hacen con la tecnología y acompañarles al igual que lo hacemos en otros aspectos de la vida.

• Tenemos que perder el miedo a que nuestros hijos usen la tecnología ya que, normalmente, cuando existen riesgos vienen derivados por el desconocimiento o la falta de experiencia. Por eso es tan importante empezar a educarles en un uso responsable desde edades tempranas.

• Es más fácil y cómodo culpar a las máquinas de los problemas que puedan generar que aceptar que la tecnología está diseñada y dirigida por personas en las que recae la responsabilidad de hacer un buen uso de estas herramientas. ¡No hay tecnología peligrosa si está en buenas manos!

"Silvia también nos dio cuatro consejos para gestionar con éxito el tándem hijos-tecnología"

1. La educación digital se aprende en casa. No caigamos en el error de creer que los niños y jóvenes saben más que nosotros o que son conscientes de las consecuencias que podría tener hacer un mal uso de Internet por el simple hecho de ver que se manejan como pez en el agua. Los adultos podemos seguir educando en valores y transmitir nuestra experiencia y sentido común.

2. Mostrar interés por lo que hacen en 'su vida online'. Igual que nos preocupamos por lo que han hecho en el colegio, es importante saber cómo se sienten cuando navegan en Internet, qué les gusta hacer cuando están conectados, quiénes son sus youtubers favoritos o con qué otros amigos están jugando al videojuego de moda. Descubrir y compartir la experiencia digital juntos es una actividad familiar entretenida y la forma más fácil de conocer mejor a nuestros hijos sin que lo vean como un control.

3. Hablar abiertamente sobre lo que sí y lo que no podemos hacer con las diferentes pantallas. Desde el momento en el que un dispositivo entra en sus vidas, deberíamos dejar claro lo que sí y lo que no pueden hacer con él. Tener una relación de confianza con ellos y una comunicación fluida nos va a facilitar mucho la tarea. Busquemos el momento para hablar de 'ciberbullying', de 'sexting', de 'grooming' y no nos olvidemos de reforzar también, como decíamos antes, las acciones positivas y los beneficios de usar Internet de manera consciente y sana.

4. Crear un clima de confianza y acompañamiento. Es importante recordarles continuamente que pueden contar con nosotros siempre que lo necesiten, así como mostrar una actitud abierta ante las pantallas. Trasládales que no hay nada malo en encontrar contenido nocivo de manera fortuita o en que algún desconocido se sume a su lista de seguidores siempre que sepan cómo actuar. Tú siempre estarás ahí para aconsejarles.

Recoge todos estos consejos en un contrato con normas y límites para toda la familia. ¡Aquí, te dejamos algunos ejemplos! Adáptalos a la realidad de tu familia y pon en marcha tu plan digital familiar y si quieres seguir reflexionando sobre el uso que hacemos de la tecnología en nuestro día a día con artículos de diferentes expertos, visita la web 'Dialogando'. ¿Te animas?

