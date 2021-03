Científicos prevén una primavera tranquila para alérgicos al polen y esporas.

La próxima primavera será relativamente tranquila para las personas alérgicas al polen y a las esporas, por las escasas precipitaciones y el mayor calor que se espera, según las previsiones de los investigadores de la Red Aerobiológica de Cataluña (XAC).

Así lo ha explicado en rueda de prensa telemática este miércoles la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) y responsable de la XAC, Jordina Belmonte, que ha indicado que las polinizaciones de esta primavera serán importantes aunque las previsiones de poca precipitación y calor auguran que "no habrá excesos de polen, por lo que será tranquila para los alérgicos".

Además, el hecho de llevar mascarilla supone una barrera para que el polen llegue a la nariz y la boca de los pacientes y esto "ayuda a filtrar incluso un 80% de la cantidad de partículas, según varios estudios", ha informado el doctor Joan Bartra, especialista en alergias del Hospital Clínic de Barcelona y también presente en la rueda de prensa.

"Si se lleva la mascarilla adecuada para filtrar el polen, se inhala menos y tiene una menor repercusión en las alergias", ha considerado el también presidente de la Sociedad Catalana de Alergia e Inmunología Clínica (SCAIC).

Según esta sociedad científica, las sensibilizaciones más prevalentes en los pacientes alérgicos son al polen de gramíneas (51,6 %), plátano de sombra (38,7 %), olivo (35,5 %) y cupresáceas (22,6 %).

Teniendo en cuenta las predicciones meteorológicas del Meteocat para los próximos meses, los expertos de la citada red han pronosticado que las polinizaciones primaverales de árboles y plantas como el plátano, pino, parietaria, chopo, sauce, arce, moreras, gramíneas y abedul, entre otras, siguen la tendencia de iniciarse pronto y con fuerza y podrían tener su duración habitual.

"No tendremos excesos de polen esta primavera", ha pronosticado la doctora Belmonte, que alerta de que estas predicciones pueden quedar alteradas si las temperaturas de los meses venideros son muy elevadas, lo que provocaría el agotamiento avanzado de la floración de las plantas.

Además, si llueve mucho durante el día, cuando las flores están abiertas y pueden liberar polen, este sería arrastrado al suelo por el agua y no estaría tanto tiempo en el aire, y si hay episodios de viento muy fuerte con o sin polen (por ejemplo, de mar hacia tierra) pueden bajar las concentraciones de polen o modificar la composición del espectro polínico.

Por otra parte, la doctora Belmonte ha informado de que el ICTA-UAB ha participado en un estudio internacional, junto con otros 90 investigadores de 31 países de todo el mundo, que ha relacionado el incremento y la disminución de las concentraciones de polen en el aire con el aumento y la disminución de las tasas de infección por SARS-CoV-2.

"Esto nos lleva a insistir en la recomendación de usar siempre una mascarilla homologada, que nos aislará tanto de los alérgenos del abundante polen en el aire en esta época del año como de todos los otros elementos aerovagantes", ha considerado Belmonte.

Este estudio internacional, que ha sido publicado en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), de EE. UU., se llevó a cabo durante la primera ola de la pandemia el pasado año y "es una pieza más del puzle de la covid-19", ha apuntado el doctor Bartra, que ha coincidido con Belmonte en la necesidad de continuar investigando en esta vía durante más tiempo y con "más calma".