Cristina Pardo vaticina un posible adelanto electoral en España

El tablero político se ha vuelto loco en menos de una semana. De las mociones de censura en Murcia o Castilla y León, pasando por el adelanto electoral en Madrid o la deriva de Ciudadanos, hasta el golpe de efecto de Pablo Iglesias, que anunció este lunes que deja la vicepresidencia del Gobierno para disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.

Nadie entiende nada. Pero todo el mundo se pregunta qué está pasando. También el programa de Antena 3 'El Hormiguero', en el que su presentador, Pablo Motos, se mostraba ayer muy sorprendido y trataba de atar cabos con la ayuda de la periodista Cristina Pardo, que hacía un resumen y un análisis de lo acontecido en los últimos días, no sin antes mostrarse muy crítica con la situación.

"No deja de ser una coña marinera, y casi diría una frivolidad, que tengamos que estar hablando de esto cuando llevamos un año con la vida amputada, tenemos problemas con las vacunas, la gente lo está pasando mal, queremos recuperar nuestra vida normal, queremos que las perspectivas no sean funestas, y en vez de eso, nuestros políticos están a esto, que es que parece que están grabando aquí en España la segunda temporada de Gambito de Dama", espetaba la periodista.

Respecto al giro de Iglesias, la presentadora de La Sexta apuntaba a un posible escenario electoral: "Tengo la impresión, y no soy la única, muchas personas de diferentes partidos piensan así, de que Pedro Sánchez tiene la intención de adelantar las elecciones generales, puede incluso que a finales de este año". A lo que Motos y las hormigas respondían con estupefacción.

Según la periodista, "Podemos corría riesgo de no tener representación parlamentaria en Madrid" y Pablo Iglesias no podría permitirse el "ir a unas generales sin representantes en la capital de España", por lo que habría dado ese giro "para intentar que Podemos no desaparezca del Parlamento".

"¿Va a haber más sorpresas?", se preguntaba Motos, algo que la periodista no se atrevió a descartar. Respecto al posible adelanto electoral, añadió que, quizás, un buen momento podría ser octubre. "Yo lo que creo que va a pasar es que la campaña en Madrid va a ser muy desagradable y creo que Isabel Díaz Ayuso va a sacar muy buen resultado porque es una candidata que no genera rechazo en el votante de Vox, y tal y como están las cosas, una vez que Iglesias ha decidido presentarse y polarizar la campaña, habrá votantes de Vox que, en esta ocasión, harán voto útil para frenar a Pablo Iglesias".

Pardo culpó del adelanto electoral en la Comunidad de Madrid a la actual presidenta en funciones, Díaz Ayuso, porque "ella gobernaba con Ciudadanos y no se lleva bien con Ciudadanos": "Ella tiene muy buenas encuestas, pero ninguna le daba una mayoría absoluta como para gobernar sin Vox. En todo caso, ella dijo, 'yo arriesgo porque tengo muy buenas encuestas'. ¿Qué ha pasado?, que Pablo Iglesias, de pronto, ha anunciado hoy que él va a ser el candidato a la Comunidad de Madrid, que, en mi opinión, es un movimiento muy audaz porque a Pablo Iglesias le encantan los golpes de efecto".

Según la periodista, este giro permite a Iglesias dar un mensaje muy contundente a sus potenciales votantes: "Yo me voy a Madrid a frenar a la ultraderecha" y "yo no tengo ambición porque dejo la vicepresidencia para irme a la Comunidad de Madrid".

Cristina Pardo también tuvo unas palabras de crítica para la estrategia del todavía vicepresidente, ya que este ha anunciado que se va a quedar en su puesto hasta que comience la campaña, que "es exactamente lo que hizo Salvador Illa y Podemos le criticó". No obstante, ha indicado que "quizá se vaya antes si la transición es fácil" y ha vaticinado que, pase lo que pase, "no va a volver al Gobierno" porque, desde Madrid, "Iglesias le va a hacer a Pedro Sánchez la oposición que no le puede hacer estando en el Gobierno".