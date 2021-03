Rosario se despide de Quique San Francisco: "Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor"

"Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor". Así se ha despedido la cantante Rosario de quien fuera su pareja en los años 80 del pasado siglo, Quique San Francisco, fallecido este lunes, 1 de marzo a los 65 años, tras dos meses hospitalizado en el Hospital Clínico de Madrid aquejado de una neumonía bilateral severa.

El cómico arrastraba problemas de salud desde hacía años, agravados por el uso de drogas en el pasado. Eran los años 80 y Quique San Francisco vivió entonces intensamente las noche de la Movida madrileña. A aquella época pertenece su relación sentimental más mediática con Rosario Flores, a la que conoció rodando un videoclip de la cantante. La ruptura se produjo, según confesión propia, por culpa de las drogas.

"Se me ha ido mi compañero, mi maestro, mi amor. Llevo tu esencia en mi corazón, Contigo se me abre la herida, se me va una parte de mi vida, Nunca te olvidare Mi Genio inigualable. Crecí a tu lado y me llenaste de sabiduría y Felicidad, Contigo aprendí de la belleza verdadera de la facilidad de saborear la vida sin descansos sin normas. Tú siempre dando amor a cambio de nada Mi ángel de los ojos brillantes. Siempre vivirás en mi". Esto es lo que ha escrito la hija de Lola Flores en su cuenta de Instagram para despedirse del actor madrileño.

La cantante no pudo asistir al tanatorio donde se encontraban los restos del actor porque no se encontraba en Madrid, según explicó su hermana Lolita este martes, quien acudió en representación de la familia a despedirse de San Francisco.

"Te prometo que yo le veía guapo por la personalidad que tenía. Él me enseñó el mundo. Para mí es uno de los hombres más importantes de mi vida porque él me hizo la mujer que después he sido en mis relaciones posteriores. Me hizo una mujer súper libre, súper independiente... me hizo una mujer muy fuerte", declaró Rosario sobre su amor de juventud durante el programa de Bertín Osborne.