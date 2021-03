"Hola 2021", el vídeo que señala a la clase política y se está haciendo viral en YouTube

En los últimos días se ha hecho viral el vídeo de Tati Ballesteros "Hola 2021", en el que se habla principalmente de cómo los españoles han tenido que sacrificarse para seguir con su vida en esta "nueva normalidad" debido a la pandemia de covid-19 y pide en definitiva, mayor ayuda del Gobierno para los ciudadanos.

Tatiana Ballesteros (Segovia, 1992) es una joven escritora que comenzó estudiando Filosofía en la Universidad de Salamanca, pese a que luego acabó dedicándose de lleno a la Criminología. En 2019 publicó su primera novela, 'La locura de lo eterno'. Finalmente comenzó a dedicarse profesionalmente al mundo de la producción audiovisual, donde actualmente trabaja.

Su último vídeo, publicado el 25 de febrero, ha logrado alcanzar más de 110.000 visualizaciones en YouTube. En el propio contenido, Ballesteros recuerda que su intención es puramente ética, por lo que afirma que no defiende a ninguna ideología política.

La pieza arranca poniendo en contexto al espectador y subraya que "este vídeo no es para todos, sino para unos pocos, los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces". La autora defiende que los ciudadanos hemos tenido que hacer múltiples esfuerzos para recibir tan poco a cambio. En el vídeo comenta entre otras cuestiones, el sacrificio de la población, que tuvo que comenzar a ponerse mascarilla o que fue obligada a cerrar sus comercios. También nombra a aquellos docentes que tuvieron que "educar a las futuras generaciones vía online sin ayuda de nadie". Ballesteros también agradece a los sanitarios que tuvieron que doblar sus turnos y pone en estima su esfuerzo pese a las condiciones de su trabajo.

Finalmente a modo de crítica, la comunicadora cree que es hora de pedir algo a cambio a la clase política y remarca varias cuestiones como que la luz no sea subida en plena ola de frío, que la cuota de autónomos no aumente y que no se paralice el 20 % del presupuesto en investigación pública, alegando que muchas personas siguen sufriendo cáncer. Al igual que vuelve a ensalzar a aquellos sanitarios que estuvieron en primera línea pidiendo que se les blinden los contratos.

Ballesteros también pide que la clase política "no se suba el sueldo cuando España se muere" debido a que la autora sostiene que "España está muy por encima" de los dirigentes y cree que actualmente los españoles no saben a quién votar debido a que no hay ningún partido en el que depositen su confianza. El vídeo finaliza con la idea de que en España somos 47 millones de españoles, remarcando que "vosotros solo unos pocos".

El contenido finaliza con un saludo irónico de parte de la protagonista diciendo "hola 2021" y posteriormente remarca el mensaje que quiere transmitir en palabras de Abraham Licoln, decimo sexto presidente de los Estados Unidos: "Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo", con ello finaliza el vídeo, el cual está logrando cada vez mayor relevancia por medio de redes sociales como Instagram o Twitter.