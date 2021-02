Consulta el horóscopo de hoy: miércoles, 24 de febrero de 2021

Esta es la predicción del horóscopo del miércoles 24 de febrero de 2021 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

Cuídate a la hora de realizar cuentas o firmar papeles. La jornada presenta algunas inquietudes de orden nervioso que te inclinarán a cometer errores. Hoy tómate todo con más calma y paciencia.

TAURO

Si en algún momento sientes que las fuerzas te abandonan no te retires del combate y continúa firme en el camino trazado. El objetivo está cerca y depende de ti. Éxitos seguros con firmeza.

GÉMINIS

Demostrarás carácter emprendedor y unas fuertes ganas de avanzar en tu ámbito laboral y de estudios. Todo lo que analices hoy lo comprenderás en profundidad. El amor sonreirá apasionadamente.

CÁNCER

En el ambiente familiar sentirás una comprensión y una acogida poco frecuente. Ello te ayudará a poner más claros tus pensamientos y organizar mejor tus tareas. Magnetismo fuerte.

LEO

La lucha por tus ideas y sentimientos personales irá creciendo junto a una autoafirmación de ti que te dará mayor seguridad para emprender nuevos rumbos. En el amor vivirás momentos pasionales.

VIRGO

Hoy tu libertad de movimiento será total y en todos los sentidos. Despertarás en muchas personas el interés de entablar comunicación y que te hagan románticas propuestas. Tu magnetismo sube a tope.

LIBRA

No te dejes llevar por las habladurías de algunas personas falsas que hoy contactarás. Antes de hacer caso a determinados consejos piénsalo dos veces. El trabajo será fuerte pero compensatorio.

ESCORPIO

Ten cuidado con tus arranques emocionales a la hora de defender tus ideas. Si no actúas con flexibilidad corres el riesgo de perderte en discusiones. Sólo la pareja te entenderá y ayudará.

SAGITARIO

Notarás un gran empuje en tu área laboral junto con cantidad de acontecimientos que harán brillar más tu imagen. Tu capacidad emprendedora será máxima. Día de éxitos si te pones firme en todo.

CAPRICORNIO

Te verás envuelto en muchas actividades de las cuales saldrás airoso. No debes temer a nada en ningún momento ya que tu energía vital te acompañará en toda la jornada, aprovecha todo.

ACUARIO

Se te presenta un día bastante laborioso donde los superiores no se tomarán muy en serio tus propuestas e ideas. Sólo una actitud altruista salvará todo. Beneficios en viajes y cambios.

PISCIS

Aunque no te des cuenta te estás esforzando mucho para lograr el equilibrio emocional que tanto ansías. Recuerda que no por mucho abarcar lograrás mejor resultado. Energía no te faltará hoy.