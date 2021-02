Lluvia de reprimendas a Garzón por su gazapo en directo

Alberto Garzón lleva horas siendo tendencia en las redes sociales. Y no precisamente por sus propuestas en materia de Consumo. El ministro y líder de Izquierda Unida hablaba en una entrevista sobre la encarcelación del rapero Pablo Hasel cuando -cosas del directo- metió la pata y cometió un error gramatical que le ha convertido en foco de las reprimendas en internet.

Garzón estaba criticando la situación de Hasel y repasando las propuestas de su partido y de Unidas Podemos para cambiar las leyes que han amparado la condena y entrada en prisión del rapero. Pero el directo le jugó una mala pasada y, en vez de decir 'propuesto', se le escapó un "hemos proponido".

“se está poniendo de manifestación […] leyes que ya hemos proponido cambiar”

1:13 y 1:40 en el vídeo original de Europa Press pic.twitter.com/eg0ECekHFw — Nicolas de Pedro (@nicolasdepedro) February 21, 2021

Las críticas no han tardado en llegar a las redes sociales, que se han lanzado a reprender al ministro por su error, algunos duramente y otros con humor.

De ‘la expertitud’ de Carmen Calvo al ‘hemos proponido cambiar leyes’ de Alberto Garzón.



El Gobierno de España. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/GFVjycjXVH — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 21, 2021

-¿Y tú, Alberto Garzón, de qué quieres ser ministro?

-Me da igual, de lo que haiga. pic.twitter.com/4eQc3RY2uI — Kary 💫 (@KaryCaicedo) February 21, 2021

-Irene, ¿por qué todo el mundo se ríe de Alberto Garzón por decir “proponido”?



-Tía, es que se dice “proponida”...



-Ahhh... Jo, tía, que lista eres. pic.twitter.com/cGFCYY14RF — Puigmelont (@puigmelont) February 21, 2021

Tras las críticas recibidas, Garzón ha respondido en su cuenta de Twitter con un mensaje en el que reconocía su error y se justificaba diciendo que equivocarse es normal entre las personas que hablan públicamente. "Vaya... Esta mañana he dicho 'proponido' en vez de 'propuesto'. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir... o quién sabe: porque una de las cosas que tiene hablar - y en general hacer cualquier cosa- es que te puedes equivocar", ha escrito el líder de IU.

Vaya... Esta mañana he dicho 'proponido' en vez de 'propuesto'. Lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir... 🧐



... o quién sabe: porque una de las cosas que tiene hablar - y en general hacer cualquier cosa- es que te puedes equivocar. 🙃😬 — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) February 21, 2021

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, señaló este domingo que el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel "es un síntoma de una anomalía democrática grave". Y aunque considera que "no se le debe convertir nunca en un ídolo", defiende que "en una democracia asentada que aspira a ser plena no puede prevalecer esa consideración sobre los gustos frente a la libertad de expresión".