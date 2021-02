Alumnos agentes del cambio con las ondas de la radio

El pasado 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, sin duda, el medio de comunicación más difundido y empleado del mundo. Y en el CEIP Los Albares de La Puebla de Alfindén (Zaragoza) conocemos bien la relevancia en el ámbito educativo de este versátil recurso, que propicia el trabajo en equipo y las tareas de documentación e investigación, sin olvidar que despierta la creatividad y la actitud crítica y reflexiva del alumnado ante la información presentada en los medios de comunicación. ¿Pero cómo podemos poner en marcha un proyecto radiofónico en nuestras escuelas?

Ciudadanos participativos

Desde 2009, la radio ha formado parte, de manera intermitente, de las actividades del colegio. Pero ha sido ahora, en el presente curso académico, cuando el alumnado del CEIP Los Albares, de 5º y 6º de primaria, se ha volcado de pleno en la realización de programas radiofónicos quincenales, dirigidos a niños y niñas de su edad.

"Hemos observado una progresión espectacular tanto en la autonomía para realizar sus guiones radiofónicos como en la calidad de los mismos"

Tras abordar en las aulas los contenidos y significado de los ODS –Objetivos de Desarrollo Sostenible–, y con la clara intención de que sean ciudadanos que participen activamente en la sociedad en la que viven, los programas se estructuran en diferentes secciones, encaminadas a lograr nuestro objetivo.

En la sección dedicada a la información diaria, los niños y niñas nos comentan noticias de su interés. Además, nos dan la previsión meteorológica para el fin de semana y así poder aprovecharlo al máximo para realizar actividades al aire libre. Es muy importante conocer qué está pasando a nuestro alrededor para tener la oportunidad de cambiarlo. El programa radiofónico presta especial atención a la alimentación saludable con productos de temporada y de proximidad de nuestro entorno; además de explicar a sus compañeros la importancia del consumo de estos productos, les ofrecen recetas y propuestas gastronómicas para que las elaboren en sus casas.

Si no pueden acudir a la emisora local, graban el programa en el colegio CEIP Los Albares

Por supuesto, no podía faltar la sección de deportes, en la que reflexionan sobre lo beneficioso que es para nuestra salud hacer ejercicio físico todos los días. Asesoran a sus compañeros, que les escuchan con devoción, acerca de la cantidad y tipo de actividad física recomendable, según su edad, les aconsejan hacer deporte en familia y al aire libre –dada la situación sanitaria actual– y les animan a moverse.

Educación emocional y debates

La educación emocional cobra ahora un mayor protagonismo, si cabe. A través de las ondas, nuestros pequeños periodistas radiofónicos lanzan mensajes para que los niños y niñas aprendan a reconocer y gestionar sus emociones. También cuentan chistes, proponen actividades para mantener un buen estado de ánimo y otros muchos y variados contenidos, que van desde los mitos de la Antigua Roma hasta recomendaciones para mantener alta la autoestima o pinceladas sobre moda.

"Los alumnos se crecen, proyectan la voz y transmiten su emoción"

Y una última sección, en la que organizan un debate sobre algún tema de su interés. Gracias al recurso educativo que proporcionan estos debates aprenderán a participar en la toma de decisiones en proyectos de su entorno y sabrán presentar y defender sus posturas e ideas, respetando siempre las de los demás.

Jucal Radio 107.9 FM

Los propios alumnos son los que realizan sus guiones radiofónicos, buscan información sobre lo que quieren contarnos en cada programa, eligen la música que va a sonar ese día, sincronizan sus intervenciones, y ensayan hasta que les sale todo como a unos auténticos profesionales. Y todo ello, trabajando en equipo de manera cooperativa y virtual –debido a las características sanitarias especiales de este curso–. Editan las presentaciones ‘online’, así todos tienen acceso al guion y lo pueden usar el día que emiten en directo desde Jucal Radio, la emisora local de La Puebla de Alfindén 107.9 de la FM.

Ensayan, hasta que todo les sale perfecto CEIP Los Albares

Los chicos y chicas del CEIP Los Albares tienen muchísima suerte al poder utilizar este recurso tan enriquecedor y tan motivador. Les encanta acudir a la emisora y saber que sus familiares y amigos les están escuchando en directo. El profesional de la radio Toño Blasco ayuda a los escolares en las cuestiones técnicas; sin su colaboración no podríamos emitir. Si algún día no podemos desplazarnos hasta la emisora local, nos montamos nuestro propio estudio de grabación en el colegio, aunque nuestro gran sueño es tener un estudio de radio en el propio centro.

"Preparamos el guion y ensayamos todo lo que tenemos que decir para que nos salga bien"

Durante el primer cuatrimestre de este curso, el equipo de la radio ha sido estable; pero ahora llega el momento de renovarlo y el desánimo de los que tienen que dejar la actividad se ha notado en el último programa, donde manifestaron su tristeza por dejar el equipo de la radio. Sin embargo, su andadura no acabará aquí, ya que van a ser ellos los encargados de formar a los compañeros que entran nuevos.

Desde que comenzaron en octubre con esta actividad, hemos observado una progresión espectacular tanto en la autonomía para realizar sus guiones radiofónicos como en la calidad de los mismos; esta progresión se nota también al hacer los directos: los alumnos se crecen, proyectan la voz, han mejorado la entonación y las pausas… y conservan esos nervios del primer día y esa emoción que transmiten. Que ningún niño quiera dejar la radio escolar es un claro indicador de que les encanta participar; y el que salgan tantos voluntarios para renovar el equipo refuerza esta afirmación.

Los jóvenes periodistas opinan

¿Pero qué opinan los protagonistas? Al preguntarles por los ensayos, esto es lo que nos dicen: "Lo primero que hacemos es preparar el guion y después ensayamos todo lo que tenemos que decir para que nos salga bien". "Debatimos cosas que se necesitan cambiar en nuestras vidas". "Los ensayos del cole han sido muy divertidos".

El trabajo en equipo, imprescindible CEIP Los Albares

¿Y sobre las grabaciones en directo?: "Cuando subimos a grabar a la emisora estamos nerviosas por si nos equivocamos, pero a la vez felices y ansiosas de estar grabando". "En el estudio, nos hacemos muchos gestos, cuando terminamos de hablar, para dar paso al siguiente". "Me gusta cuando vamos a grabar al estudio porque vamos con el resto de compañeros y nos contamos de qué va nuestra sección por el camino". En definitiva, a todos les ha encantado esta experiencia "totalmente nueva y muy emocionante" y les gustaría "que no terminara nunca".

"Debatimos cosas que se necesitan cambiar en nuestras vidas"

Estos pequeños, pero grandes reporteros, nos cuentan que han mejorado "en Lengua, porque hay que hablar y al escribir los guiones se aprende más ortografía"; o que "antes era un poco vergonzosa y ahora me suelto mucho", y que el programa les ha ayudado a expresarse en público, sobre todo, cuanto tienen que exponer sus trabajos en clase. Está claro que tenemos que seguir con nuestro proyecto adelante.

La radio es el medio de comunicación que más ha perdurado en el tiempo sin perder su esencia y ha sabido adaptarse a la era de la tecnología a través del podcast, una publicación digital periódica en audio que se puede descargar de internet. Así que de todos los programas que emitimos en directo, colgamos después su podcast en iVoox y en las redes sociales del colegio para que podamos disfrutarlos siempre.

"Es una experiencia totalmente nueva y muy emocionante"

Social Radio 2.0

Este año, además, participamos en el Proyecto Europeo Erasmus+ ‘Social Radio 2.0’ –‘The European School Radio and Podcasting Community for Active Citizenship Education’–, con otro centro educativo de Polonia –la Szckola Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocinskiego w Swidniku– y recibiremos asesoramiento pedagógico y técnico del Stimmulli for Social Change y European School Radio de Grecia, OTB Europe de Portugal y del Paidagogiko Institouto Kyprou de Chipre.

Debaten los temas y preparan los guiones CEIP Los Albares

Nos proponemos desarrollar un plan de estudios centrado en el trabajo de la ciudadanía global y fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas... y crear un programa de formación para profesores. También queremos lanzar una base de datos de recursos digitales y diseñar un portal de internet y una ‘app’ para la creación de grabaciones de audio y radio escolar e intercambiar experiencias con otros usuarios. El principal objetivo de este proyecto europeo no es otro que el de promover la educación para la ciudadanía en las escuelas, aprovechando el poder de la radiodifusión y el podcasting. La radio y los podcasts pueden desempeñar un papel fundamental en la formación de los ciudadanos activos del mañana. Brindan la oportunidad a los niños de que su voz sea escuchada para que puedan comunicar sus puntos de vista y hablar libremente sobre temas importantes para ellos. Además, son fáciles de usar y requieren poco soporte técnico –móviles o tabletas–.

Ya solo nos queda invitaros a escuchar nuestros programas.

Apúntate a la newsletter de Heraldo Escolar y recibe todos los jueves en tu correo experiencias en las aulas, educación emocional para familias, libros, ciencia, TICs, entrevistas y mucho, mucho más....