Iker Casillas felicita su 37 cumpleaños a Sara Carbonero apagando los rumores sobre su separación

Iker Casillas, exportero del Real Madrid, del FC Porto y de la Selección Española y Sara Carbonero, modelo y presentadora de televisión, se han hecho noticia debido a ciertos rumores que cada vez apuntan más a una posible separación de la pareja. Por lo que el exportero ha optado por felicitar públicamente a su mujer por su 37 cumpleaños y así tratar de calmar los comentarios que giran en torno a su matrimonio.

Este pasado 2020, Iker decidió retirarse dando por finalizada su carrera como portero profesional de fútbol. Es sabido que el antiguo cancerbero del Real Madrid se compró solo una vivienda de 300 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, mientras que Sara Carbonero arreglaba su casa de La Finca en Pozuelo de Alarcón.

La relación no ha debido ser fácil debido a que por un lado, la periodista fue diagnosticada con un cáncer de ovario, mientras que Iker sufrió un infarto cuando se encontraba entrenando con el FC Porto que puso fin a su actividad como futbolista profesional. Tras el tratamiento de quimioterapia superado por Sara, la pareja viajaba a Madrid, donde Casillas accedía al puesto adjunto de director general en la Fundación Real Madrid y Carbonero, por su parte, se reencontraba con Radio Marca. El propio Iker reconocía su ausencia en momentos importantes de su mujer: "no había estado todo lo que tendría que haber estado al lado de Sara", declaraba Casillas.

A Todo ello, unido a una historia en Instagramreciente del ex-capitán de la Selección Española, hacía a muchos pensar que era el final de su matrimonio. En la fotografía se apreciaba un discurso que podía parecer que enmarcaba un sentimiento de culpa y una despedida a su matrimonio.

En la publicación, Casillas escribía textualmente: "He dejado de llorar y de hacerme el fuerte por si acaso te conviertes en invierno. Buscaremos una excusa para vernos. Mándame un mensaje y dime dónde puedo recogerte. Te prometo que no me pondré nervioso y no hablaré sobre esta vida tan injusta. Volveremos a llenar este vacío, fingiré que no te has ido, que aprendiste a perdonar consecuencias derivadas de haber sido mi accidente preferido. Nunca te voy a olvidar".

Historia de Iker Casillas Instagram @ikercasillas

Toda esta serie de acontecimientos parecía abocar a una separación inminente, hasta que el propio Iker Casillas subió este miércoles a las 10:09 una foto a su perfil de Sara Carbonero (llevaba desde febrero de 2020 sin publicar una foto con ella). La instantánea venía acompañada con una felicitación a Carbonero por su37 cumpleaños. Con ella Iker quiere despejar todas las dudas: "El baile sigue... hay que bailar hasta el final!!". Por lo que se intuye que la pareja pese a las dificultades tratará de seguir junta como lleva haciendo desde su matrimonio en 2016.