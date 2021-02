¿Cuándo es el cambio horario en 2021?

Dentro de unas semanas, España entrará en el horario de verano, como el resto de los países de la Unión Europea. En plena madrugada del domingo 28 de marzo, a las 2.00, los relojes deberán adelantarse a las 3.00. Esa maniobra, que hace no tanto debía realizarse de manera manual, es ahora automática en todo el entorno digital. Durante mucho tiempo, además, se especuló que este cambio de la primavera de 2021 fuese el último después de casi cinco décadas de esta práctica, pero todavía no hay una decisión en firme al respecto. En España se hace desde 1974, y la regulación al respecto desde el organismo supranacional europeo data de 1980, e incluye países que no estaban entonces dentro de la antigua Comunidad Económica Europea (CEE); es el caso de España, que entró en 1986. La pandemia del coronavirus ha tenido que ver, sin duda,en el aplazamiento de la medida correctora, que hace un par de años parecía inminente y que se creía definitiva.

La motivación de este paso al horario de verano es ajustar la jornada laboral a las horas de luz natural. A partir del día 28 de marzo amanece más tarde y también se alarga la luz vespertina. Eso sí, la actual contingencia sanitaria y las restricciones derivadas del estado de alarma hacen que no pueda disfrutarse a plenitud de esa luz extra, ni en la hostelería ni en el comercio.

En los primeros días posteriores al cambio de hora se suelen dar alteraciones en el sueño, ya que esa hora robada al reloj se ha quedado en el limbo, y el cuerpo lo nota, especialmente el de aquellas personas con una rutina fija en el aspecto vital o laboral. Además, este cambio repercute en un ahorro energético de unos 300 millones de euros entre el uso doméstico, el industrial y la iluminación. Casi toda Europa occidental está en el mismo horario de España (el GMT+1), con la excepción de tres países. Irlanda, Reino Unido y la vecina Portugal.