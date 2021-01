Mar España: "Si te formas viendo pornografía, tendrás una imagen denigrada de la mujer"

Los casos que se denunciaron mediante el 'canal prioritario' de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en 2020 eran "casi todos de contenido sexual", en el que la víctima era sin excepción una mujer, que había sido grabada por una pareja. Esas imágenes íntimas se distribuían en internet, bien en chat o en páginas pornográficas, cuando se rompía la relación sentimental. "Lo suben por venganza y se hace viral", explica Mar España, directora de la AEPD.

Aunque el año pasado la opinión pública no se ha visto sacudida por casos como el de la violación múltiple de la Manada de Pamplona, el del suicidio de una trabajadora de Iveco después de la difusión de un vídeo íntimo o el de la agresión a una menor por parte de jugadores de fútbol de la Arandina, todos con audios o imágenes replicadas por la vía digital, la AEPD recibió unas 350 reclamaciones de este tipo. "No estoy satisfecha con este número", comenta España. De ellas, se tramitaron cerca del 60% y 36 obtuvieron medidas cautelares en menos de 72 horas. "No soy capaz de decir lo que está pasando en internet, nadie puede", medita España. "Pero los casos que nos trasladan son dramáticos y de mucho impacto".

Grupos de trabajo específicos

Para frenar la violencia de género digital, la agencia ha creado grupos de trabajo específicos para abordar la adicción a la pornografía entre los jóvenes, que según sus datos puede rondar el 20% y que comienza a los ocho años de media en España. "Si te formas viendo pornografía, tendrás una imagen de la mujer absolutamente denigrada", sostiene España, mientras presenta la campaña 'Un clic te puede arruinar la vida', con la que se pretende disminuir el reenvío de material sensible. "Te puede destruir la vida a ti o a otra persona", dice España. "Estos actos en el mundo digital tienen peores consecuencias que en el mundo físico porque las difusiones son masivas y más rápidas".

Otra iniciativa que presenta la AEPD es un "pacto digital" con el sector privado para que "la innovación, la ética y la competitividad empresarial" sean compatibles con la protección de datos desde el "diseño de los productos y servicios". Más de 40 organizaciones se han comprometido también a difundir entre sus usuarios y clientes la forma de solicitar la "eliminación urgente de contenidos sexuales y violentos". "Hay responsabilidades civiles, penales y administrativas para aquellos que suban o difundan esos contenidos".

Pasaporte biológico

Con la pandemia se intentaron implementar varias medidas de seguridad sanitaria, como las aplicaciones de rastreo, las cámaras térmicas o las mediciones de temperatura que fueron, en principio, analizadas por la AEPD para determinar si vulneraban, o no, los derechos individuales. Finalmente, la implantación de los rastreos digitales han fracasado, como 'radar covid', y han surgido otras propuestas, basadas en el control de los sujetos a través de sus datos de vacunación o los resultados de los PCR u otros test.

Legitimados por la emergencia sanitaria, siempre que "el tratamiento de los datos personales sea compatible con los límites de privacidad", valora España, ahora la AEPD encara la posibilidad de la implantación del "pasaporte inmunológico". ¿Atenta contra la privacidad de los datos de carácter personal? "Depende", responde España. "Si hablamos del pasaporte de vacunación, debería adoptarse en el ámbito internacional y de la Unión Europea, y con principios de proporcionalidad. Pero ahora mismo las posibilidades de vacunarse no son globales, y se va por fases y dosis". Ante la asimetría mundial de la inmunidad, "se le deben dar otras alternativas a los que no se han vacunado".

Además, los datos individuales relacionados con las vacunas se deben tratar sin usar la información personal y solamente "para hacer mapas y seguimiento estadístico de la vacunación", especifica Jesús Rubí Navarrete, coordinador de la Unidad de Apoyo de la AEPD. "Pero hay otros sistemas de información donde estarían los datos identificativos de las personas vacunadas, y que servirían para tener un certificado de vacunación sólo si la misma persona lo pide. Se debe evitar el tratamiento discriminatorio de datos en el ámbito de la movilidad. Cualquier tercero debe cumplir con la normativa de protección de datos".