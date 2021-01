Inés Iranzo Lacambra: "La risa es un signo exterior de lo que hay dentro, revela todo"

Dice que una de sus frases favoritas es "la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas". ¿Puede ser un remedio ahora?

Si es una sonrisa auténtica te conecta con el otro. Y cuando hay distancia física, como ahora, generas un contacto. Te dice "estoy aquí" o "estoy para ti". Eso significa sonreír.

Pero llevamos mascarilla.

La sonrisa tiene dos partes: los músculos cigomáticos de los labios y los orbitales de los ojos. Una sonrisa sin ninguno de estos músculos es falsa o de cortesía. Cuando es de verdad, los ojos se arrugan y brillan. Sonreímos mucho con los ojos y es muy auténtico.

Le confieso que me preocupan las patas de gallo.

La arruga es bella y, en este caso, de verdad. Debemos morirnos bien arrugados.

Cuénteme una noticia que le haya sacado una sonrisa hace poco.

Pensar en Madrid nevado y la parte positiva de ver todo tan blanco. Era como purificar: ya estamos limpios, empezamos el año blanco y radiante.

¿Qué significa la risa para usted?

Lo es todo, la mejor medicina, es desinhibirse y dejar que todo tu cuerpo cante libremente una situación. La risa es un signo exterior de lo que hay dentro, revela todo. Es la danza continua entre el amor y el humor. Amor y humor comparten letras y mismo latir. Cuando el sentido del humor sale del corazón, siempre es bello, tierno, alegra y arropa. Un divertido idilio.

¿Sabemos reírnos?

Sabemos, pero a veces está mal visto, se relaciona con la falta de seriedad. Tal vez, debemos aprender a ‘reírnos con’, con el otro o de nosotros pero con nosotros.

¿Cuál es la receta para mantener el buen humor en momentos difíciles como una pandemia?

Cuando más crítica es la situación, más necesitamos el buen espíritu, que es lo que significa. En una situación de pandemia, más que nunca hace falta esperanza, como la de los niños. Ellos harán lo que se les diga, pero no se van a poner tristes. Tienen todo por delante, se nace con la ilusión de vivir.

Pitágoras dijo: "Dejemos el pesimismo para tiempos mejores".

Lo dijo Pitágoras de los primeros, pero también Churchill. El optimismo es una manera de pensar, no una emoción. Es la inteligencia decidida y puesta al servicio de generar un futuro mejor.

¿Y el límite con la socarronería?

El buen humor es un arte. ¿Los límites? La dignidad y el respeto.

En Aragón se habla del somardismo, ¿es común a otras zonas?

Aquí somos fantásticos. Cada zona, país y persona tiene su sentido del humor, porque conecta con cosas internas que a veces ni sabemos. Es posible que ese punto somarda en otras partes no se entienda, pero creo que entre nosotros sí. Mi gusto por el humor viene de mis padres. Mi padre se llamaba Paco y a sus bromas le llamaban las ‘pacadas’. Sabía reírse de sí mismo y desdramatizar las situaciones. El somardismo es un humor muy noble sin doble intención, como el carácter de baturro.

Algunas imágenes del asalto al Capitolio se convirtieron en memes, ¿dónde está la raya?

No he visto los memes, pero me los puedo imaginar. A veces la broma no está en quién la emite, sino en quién la recibe. Si puede hacer daño, no me gusta, pero en ocasiones somos muy susceptibles de dejarnos de herir por cosas hechas con buena intención. Banalizar algo serio puede herir a quien lo está viviendo y le quita la seriedad.

Su formación es en Derecho, ¿y este cambio?

Trabajaba en un despacho y tras un parón para cuidar a mis tres hijos me dediqué a preparar temarios jurídicos y conecté con las personas. De niña era muy sonriente, tanto que mi abuelo me llamaba ‘Risinis’. En una conferencia hablaron de sueños y confesé que el mío era ser payasa de hospital. Me dijeron que era una realidad y ahí despegué.

¿Cuál es su lema?

Me dejas deberes. Busco algo así como "sin quitar la seriedad, poner una chispa de alegría".