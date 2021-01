El fondo marino estuvo habitado por gusanos depredadores gigantes

No serían amigos del monstruo del lago Ness porque la ciencia y las leyendas no casan bien. Y Bob Esponja no se sentiría cómodo con esos vecinos depredadores. Quizás podrían tener un papel protagonista en 'Veinte mil leguas de viaje submarino'. Hablamos de los gusanos depredadores gigantes, unas criaturas de dos metros de largo que habitaron el fondo de los océanos hace al menos 5,3 millones de años. Una investigación internacional en la que participa la Universidad de Granada (UGR) ha revelado que el fondo marino estuvo habitado por estos gusanos del Mioceno. El importante hallazgo acaba de ser publicado en la revista 'Scientific Reports'.

El investigador del departamento de Estratigrafía y Paleontología de la universidad granadina Olmo Míguez Salas participó en este estudio llevado a cabo en el marco de un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia de Taiwán. Míguez estuvo en aquel estado insular asiático en julio, agosto y septiembre de 2018 junto a otros investigadores de Canadá, Japón y Suecia. Los científicos identificaron una nueva traza fósil (restos indirectos de la actividad de animales como, por ejemplo, huellas de dinosaurios o excrementos fosilizados) relacionada con estos misteriosos animales, posibles ancestros del gusano bobbit (Eunice aphroditois), que aún vive en la actualidad en el Pacífico. Estos organismos pudieron haber colonizado el lecho marino del continente euroasiático hace unos 20 millones de años, y el hallazgo está basado en la reconstrucción de madrigueras gigantes observadas en sedimentos marinos de edad miocena al noreste de Taiwán.

Gusanos depredadores poblaron el fondo marino hasta hace 5 millones de años EP

Míguez reconstruyó esta nueva traza fósil, a la que han bautizado como 'Pennichnus formosae'. Consiste en una madriguera en forma de L, de dos metros de largo y dos o tres centímetros de diámetro, por lo que el tamaño del organismo generador de esta traza debió ser análogo al de la madriguera. Esta morfología sugiere que las madrigueras probablemente estaban habitadas por gusanos marinos gigantes, como el gusano bobbit, que se esconde en madrigueras largas y estrechas bajo el lecho marino y se impulsa hacia arriba para atrapar presas con sus fuertes mandíbulas.

Aunque los gusanos marinos han existido desde principios del Paleozoico, sus cuerpos se componen principalmente de tejido blando y, por lo tanto, rara vez se conservan. Se cree que la traza fósil descubierta en el estudio es la primera conocida de un depredador de emboscada (aquellos que esperan quietos a su presa) subterráneo.

Míguez apunta que este hallazgo "proporciona una visión poco común del comportamiento de estas criaturas bajo el lecho marino, y además pone de manifiesto la utilidad del estudio de las trazas fósiles para entender el comportamiento de los organismos del pasado".