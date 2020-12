Bromas para enviar por WhatsApp en el Día de los Santos Inocentes.

Como cada 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, las bromas, noticias falsas y chistes son protagonistas en la red, sobre todo este año en el que toca guardar distancias y lo del monigote en la espalda parece que va a quedar en segundo plano.

A través de WhatsApp y redes sociales se comparten cada año, como es tradición en este día, todo tipo inocentadas, algunas de ellas muy trabajadas y de lo más creíbles, por lo que hay que estar atento para no caer en ellas. En Youtube se pueden encontrar cientos de vídeos de inocentadas con los que seguro pasas un buen rato. Muchos hasta echan mano de aplicaciones para gastar bromas telefónicas para enviar a sus contactos.

Y es que enviar una inocentada a través de WhatsApp puede ser un buen momento para reírnos y gastar una broma a ese familiar o amigo aunque esté lejos. A continuación recopilamos algunas de las mejores aplicaciones que te facilitarán la tarea:

Juasapp: bromas telefónicas anónimas

Con Juasapp eliges a tu 'víctima' y el tipo de broma que quieres y la propia centralita de la aplicación llama a la persona y le gasta la broma. Tú recibirás la grabación completa para poder escucharla y reírte a carcajadas. Lo mejor de todo es que no sabrán que has sido tú, al menos que lo confieses. Otras aplicaciones similares son PrankDial o Vacilapp, también disponibles tanto para Android como Ios.

Mensajes en blanco con Empty Messages

Con esta aplicación puedes hacer algo que la propia red de mensajería no permite: enviar mensajes vacíos o en blanco a cualquier contacto. Tu amigo pensará que es un error de WhatsApp o que su móvil está estropeado.

WhatsFake: conversaciones falsas

Esta aplicación permite recrear conversaciones falsas copiando la interfaz de WhatsApp. Así, puedes enviar a ese amigo al que tantas ganas tienes de devolverle la broma una captura de pantalla de una noticia absurda o una sorprendente confesión.

Cambiar tu voz con Allogag

Allogag te permite transformar tu voz para no ser recocido y llamar a tus amigos. Primero tienes que editar tu propia voz a tu gusto y elegir el efecto que le quieras dar: extraterrestre, ardilla, helio, Darth Vader.. etc. La app e permite ocultar o no el número de teléfono, así como también grabar o no la broma. Disponible para Android e iOS.

La pantalla rota

No es para enviar por Whatsapp pero esta broma relacionada con la telefonía es una de las aplicaciones más descargadas de Android. Simula el efecto de una pantalla rota con bastante realismo. Incluso simula el instante en que se agrieta el cristal apoyándolo con un sonido de cristales rotos para darle mayor gravedad al momento.