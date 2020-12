La realidad de muchos estudiantes a las puertas del invierno: táper fríos en coches o bancos, desde hace tres meses

El curso comenzó en septiembre con más dudas que certezas para estudiantes, miembros del cuerpo docente, trabajadores y representantes de las instituciones universitarias. Dudas sobre si las medidas sanitarias tomadas serían suficientes para frenar el virus, sobre si las autoridades volverían a decretar un confinamiento y sobre si la semipresencialidad sería eficiente, pero también sobre situaciones colaterales como si los estudiantes debían aventurarse o no a alquilar un piso y bajo qué condiciones o qué hacer a la hora de comer en el campus.

Sobre esta última, la situación sigue siendo un desafío para la institución. "La Universidad tiene 19 cafeterías distribuidas en sus campus", explica Alberto Gil Costa, gerente de la Universidad de Zaragoza. "Cuando vino la pandemia, algunas tenían continuidad en el contrato en el período que ha habido desde marzo y, aquellas a las que se les acababa el contrato pero se preveía que pudieran tener una continuidad, al ver el percal, decidieron no hacerlo; así que quedaron desiertas", recuerda. Para ofrecer una solución, la Universidad optó por volver a licitar las cafeterías y reducir el canon a la mitad. "Vimos que el sector no se movilizaba, no querían arriesgarse a meterse en un negocio sin saber si iba a haber clientes. Ni siquiera la de Paraninfo, que es el buque insignia y representa un canon de miles de euros, obtuvo respuesta afirmativa".

Pero llegó septiembre, todavía sin una solución clara. "Decidimos ir al canon cero y licitar aquellas cafeterías que no habían querido prorrogar. Aún así, muchas empresas decidieron no concurrir pero es comprensible. Lo es, porque las órdenes sanitarias han ido cambiando y eso hace que, aunque se ofreciese a las empresas las cafeterías por cero euros, ellas pensasen: 'Tengo a mis trabajadores en ERTE, ¿me voy a arriesgar a no tener clientes?'. Es un contexto complicadísimo en el que no solo se ha visto involucrada la Universidad, sino la sociedad en su conjunto".

En dicho contexto de inseguridad, conscientes de la dificultad que suponía que ninguna empresa se aventurase este curso a ofrecer servicio y de que la normativa sanitaria podía cambiar en cualquier momento, la Universidad trazó una hoja de ruta con distintos escenarios, diseñada en junio y reeditada en septiembre, que está recogida en el siguiente documento: Instrucción de medidas en materia de prevención a implementar en la Universidad de Zaragoza en el contexto de la “Nueva normalidad” regulada por el RDL 21/2020, de 9 de junio. En este protocolo paralelo, se recoge la opción de habilitar espacios para comedor para que estudiantes y profesores puedan comer con condiciones "muy rígidas" de prevención de riesgos. "Por ejemplo, la separación de dos metros, la estancia de máximo media hora, la higienización de la zona en la que se han sentado, cómo se puede comer, la disposición de las mesas, máquinas dispensadoras, etc.", enumera Gil Costa. "En algún centro, como el de Veterinaria, se está aprovechando este protocolo interno para habilitar espacios de comida rápida".

No obstante, el gerente asegura que, tan pronto como una empresa solicite una cafetería, tendrá carácter prioritario sobre este tipo de espacios. "En el momento en el que podamos ir rebajando y flexibilizando medidas, seguramente habrá poco a poco mercado y podremos recobrar la actividad más o menos normal". Pero, mientras tanto, ¿dónde y qué comen los universitarios?

"Los horarios son los que son y ahora no se pueden cambiar"

Los horarios son uno de los principales problemas, porque cuando tienes una hora para comer y vives a cuarenta minutos de la Universidad, volver a casa al mediodía no es una opción. "A mí me pasa dos veces a la semana, así que uno de los días me quedo con una compañera que viene en coche y comemos ahí, y el otro en el campus, sentados en un banco, haga frío o calor, con el táper de macarrones frío", explica Clara Salvador, delegada de 3º de Historia del Arte y miembro del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. También señala espacios como el campo de atletismo o los merenderos segregados por el campus como lugares en los que está permitido sentarse a comer, porque el campus no cuenta con muchos sitios al aire libre resguardados del viento o de la lluvia.

Modificar los horarios para reducir estas situaciones tampoco es una opción. "Los horarios son los que son, ya se aprobaron en torno a julio, y en septiembre se aprobaron los espacios con los aforos. De hecho, tuve que llamar porque había un error en un horario y unos libros, y me indicaron que no se podía cambiar ahora", prosigue la joven.

Hubo una propuesta para que, en el caso de abrir cafeterías con aforo reducido, se pudiese organizar a los estudiantes en turnos a través de tiquets, pero en muchas ocasiones los horarios dejaban entre 30 minutos y una hora libre para comer, por lo que el sistema resultaba inviable.

"Si pusieran microondas, al menos podríamos calentar la comida"

Ana Solanillas, representante de Derecho en Estudiantes en movimiento. A.S.

"Con que nos pusieran microondas al menos, ya sería un avance", opina Ana Solanillas, representante de Derecho del sindicato Estudiantes en movimiento. "Normalmente el que no tiene asignaturas más allá de las que le tocan por curso no tiene necesidad de quedarse. Tienen más problema los que llevan asignaturas de otros cursos, los que trabajan o los que tienen que compatibilizar cualquier otra actividad con los estudios, porque no pueden regresar a sus domicilios y están desprotegidos", resume. "Estas semanas queremos ver también si es posible que se use el espacio de la cafetería no solo para comer, sino como biblioteca ya que también tiene el aforo reducido y genera problemas".

"No todos los estudiantes tenemos el nivel adquisitivo para comer en una terraza dos o tres veces por semana"

Los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, cerrada temporalmente por reformas, suman otro hándicap: están repartidos por el campus universitario, en aulas de diferentes facultades. "Nosotros llevamos sin cafetería muchos años. Si por lo menos tuviéramos una, quizá podríamos pedirle que asimilase nuestros horarios. Pero no podemos pedir eso a las cafeterías de otras facultades", considera Alba Pilar Cotana, delegada de 4º de Filosofía, que terminará este año la carrera sin haber pisado ni una vez el edificio de su propia facultad.

"Se tiende a culpabilizar mucho a los profesores o conserjes, cuando en realidad ellos querrían ayudarnos pero no pueden"

No obstante, esta joven quiere romper una lanza en favor del personal trabajador de la institución."Se tiende a culpabilizar mucho a la Universidad, a la conserjería y a los profesores cuando, en realidad, se solidarizan con nosotros y querrían ayudarnos pero, por razones burocráticas, no pueden hacerlo. No les podemos exigir que nos abran espacios y zonas comunes porque los primeros que caen son ellos", resume.

Conforme las temperaturas han ido bajando, han buscado nuevos lugares para refugiarse. "Al llegar noviembre, con la lluvia y el frío, dejamos de comer fuera y nos metimos a las aulas", explica. "No todos los estudiantes tenemos el nivel adquisitivo para comer en una terraza dos o tres veces por semana".

"El problema no es Ítaca, sino el viaje"

Para Rubén Martínez, delegado de uno de los grupos de 3º de Historia, uno de los mayores problemas de este curso no es la Universidad ni las medidas que haya podido adoptar, sino el llegar hasta ella. "El problema no es Ítaca, sino el viaje. Yo soy estudiante rural y tengo que coger un bus que está atestado de gente. Y lo mismo sucede con el tranvía".

Dos días a la semana, por una optativa, no puede regresar a casa a comer. "Si tienes algún compañero benevolente, te deja comer en su casa, pero eso conlleva estar en contacto estrecho con esa persona, que puede ser además de otra comunidad autónoma, en su espacio personal", considera el joven.

"Se agradecería comer en el interior los días de lluvia y viento"

Andrea Oana Stirb, subdelegada de 1º de Filología Hispánica. A.O.S.

Andrea Oana Stirb, subdelegada de 1º de Filología Hispánica, es una de las jóvenes que han estrenado su época universitaria sumergida en esta extraordinaria situación. "Por ahora no he tenido mucho problema. Me suelo adaptar bastante bien a las circunstancias porque tampoco queda otra, pero se agradecería poder comer dentro, en algún sitio, ya que, por ahora, no ha hecho muy mal tiempo pero los días de lluvia o viento, ¿qué hacemos?".

"Lo están estudiando pero nunca llega una solución"

Ideas para mejorar algo la situación, entre los propios estudiantes, tampoco faltan. "Aunque hay gente en contra de este control, en las bibliotecas, como tienen aforo reducido, se indica en el sistema a través de códigos que estás ahí para controlar el número de personas", explica Eva Borja Perales, subdelegada de 3º de Periodismo, que acude a clase presencialmente una de cada dos semanas, como el resto de sus compañeros. Las aulas a las que los han destinado este año se encuentran en la antigua Facultad de Educación, a la que la joven cataloga de "barracón". "Quizá se podría instalar ese control en el resto de instalaciones, para que todos pudiéramos tener acceso al campus cuando nos toca. Las salas de conferencias siguen el mismo patrón y quizá en las cafeterías podría ser igual. Así, si hubiese un brote, yo avisaría a mis profesores para controlar un poco la situación, pero no se dejaría de hacer uso de las cafeterías", propone esta joven, que considera que los representantes de la institución universitaria son "poco accesibles". "Nos dicen que lo están estudiando, pero no llega ningún tipo de solución. Durante las elecciones ha habido mucha campaña política, pero a los estudiantes no se nos hace caso".

"No tenemos ni idea de cómo se va a hacer el segundo cuatrimestre"

Pablo Urmeneta, subdelegado de 4º de Lenguas Modernas de la Universidad de Zaragoza. P.U.

El cambio de cuatrimestre indica también un cambio de horarios y, en el caso de Pablo Urmeneta, subdelegado de 4º de Lenguas Modernas, esto supone empeorar a situación ya que pasará a tener clase mañana y tarde. "Si las medidas siguen así, no tenemos ni idea de cómo se va a hacer el segundo cuatrimestre. Realmente me sorprendió el que no pudiéramos ni siquiera tener un servicio de cafetería donde pedir un bocadillo para llevar. O un microondas para comer, aunque fuera solos, pero caliente". De momento, come en alguna mesa de la facultad cuando está solo, algún bocata o alguna ensalada, o se acerca a algún bar de la zona.

"Los sitios que hay no son suficientes para todos los que nos quedamos a comer"

Teresa Perigot Ortilléz, miembro de Estudiantes en Movimiento y delegada de su clase y miembro de la junta de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. T.P.

En la Escuela Politécnica Superior de Huesca ahora mismo tampoco cuentan con cafetería, "solo tenemos una máquina de café y otra de 'snacks'", resume Teresa Perigot Ortilléz, miembro de Estudiantes en Movimiento y delegada de su clase y miembro de la junta de la escuela.A ella le toca comer tres veces a la semana en la facultad y, aunque la semana pasada ampliaron el aforo en el interior, tal y como explica, al haber reducido espacios pero no haber aumentado el número de lugares, el primer día no encontró hueco y volvió a comer fuera. "Los sitios no son suficientes para todos los que nos quedamos a comer",asegura. "Planteamos en la junta si podrían habilitarnos una sala dentro, aunque fuese con las ventanas abiertas, para comer. Haría el mismo efecto que la cafetería, que es semicerrada. Nos dijeron que, de momento, nos apañásemos con ese espacio y que si hacía mucho frío ya nos dirían. Hemos llegado a comer con 4 grados o menos fuera, congelándonos un poco", recuerda. Un espacio al que entre los estudiantes, confiesa, llaman "la fiesta del covid".

