200 razones -de 15 segundos- que demuestran que TikTok es mucho más que una plataforma con vídeos divertidos

En TikTok están los jóvenes sí, pero también la Policía Nacional, la Comparsa de Cabezudos de Zaragoza, Caja Rural de Aragón, Interpeñas y su concurso de dúos e incluso Sanidad. Están porque saben que deben estar si quieren captar la atención de las generaciones más jóvenes.

¿Qué tiene esta red social que hace que puedas perder la noción del tiempo viendo vídeos? La razón es que TikTok es mucho más que una plataforma con vídeos divertidos, un paraíso de ideas para copiar exámenes. Es un lenguaje propio que han ido definiendo los jóvenes de la mano de la herramienta, un formato que les permite expresarse, colaborando con un baile para visibilizar una buena causa o por diversión, pero también para hablar de política, de lo natural de la vulnerabilidad, de secretos a gritos, de diversidad, de divulgación, de situaciones cotidianas de su realidad o del absurdo en sí mismo.

Y el reto de contar algo en apenas 15 segundos, parece que engancha tanto como verlo. “Es lo que me gusta hacer, montar vídeos y estar en las redes. No me importa pasar el tiempo así”, contaba el aragonés Iker Unzu hace unos meses a este diario. Un joven que se dedica a recrear escenas cotidianas de su día a día y que, con apenas 15 años, supera ya el millón de seguidores.

Y eso es lo que demuestra la selección de 200 'tiktoks' que podrás ver en el siguiente vídeo, cerca de 50 minutos de vídeos breves que recogen la esencia de de este formato, llevada a cabo por la investigadora cultural, Estela Ortiz. Una recopilación que ha sido realizada con motivo de la exposición de la artista Tanit Plana: 'PUBER', que recoge 74 retratos de jóvenes de diversas clases y contextos sociales, que está disponible hasta el 21 de febrero de 2021 en La Virreina Centre de la Imatge.

La exposición cierra con tres propuestas de podcast del experto en subculturas juveniles, Oriol Rosell, basadas en los temas elegidos por los propios participantes de 'PUBER' y con las cuales se identifican, y con una pintada mural de la artista Massatardmare.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.