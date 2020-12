Seis series que dan visibilidad a los trans

La presencia de personajes transexuales ha brillado por su ausencia a lo largo de demasiado tiempo, pero la televisión poco a poco ha ido corrigiendo esta realidad. Recientemente hemos vivido multitud de casos en series que van desde los ejemplos cuestionables de 'La casa de las flores' y 'La casa de papel', a tratamientos respetuosos como los de 'Veneno' o 'Pose'. Recopilamos seis series actuales que han dado presencia a personajes y actores transexuales con la dignidad que merecen.

'Veneno', Atresplayer Premium

'Veneno' ha sido una de las revelaciones de la temporada, superando los temores que prácticamente todos los espectadores tenían antes de su estreno. El reto que Javier Calvo y Javier Ambrossi afrontaban era mayúsculo, y lo han bordado. Contar la vida de un personaje tan importante de la historia popular española, un icono LGTBI, una transexual que ejercía la prostitución, que estuvo en la cárcel, que disparó las audiencias de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y que murió en extrañas circunstancias, no parecía un reto sencillo.

Para dar forma a 'Veneno' han optado por un reparto donde han brillado las actrices transexuales. Lola Rodríguez ha dado vida a Valeria Vegas, la escritora de la biografía de La Veneno, y la propia Paca la Piraña y Desirée Rodríguez han interpretado a su inseparable compañera Paca. Pero han sido las actrices que han dado vida a La Veneno (Jedet, Daniela Santiago e Isabel Torres) las que han acaparado todos los focos, tanto que su labor ha sido reconocida con el Premio Ondas.

'Pose', Netflix/HBO

La ficción de Ryan Murphy se adentra en la escena del 'ballroom' en Nueva York en los años 80 y principios de los 90. El 'ballroom' es una subcultura de la comunidad LGTBI donde diferentes personas desfilan o actúan para llevarse premios en categorías de lo más diversas. En la serie vemos multitud de personajes que retratan cada una de las letras del colectivo LGTBI, pero especialmente destacan las actrices trans.

En este sentido, sobresalen MJ Rodriguez como Blanca Evangelista, Dominique Jackson como Elektra Abundance o Indya Moore como Angel.

'Sense8', Netflix

'Sense8' fue una de las apuestas más fuertes de Netflix antes de que esta plataforma se convirtiera en la superpotencia que es hoy en día. La serie sigue a ocho personajes dispersados por todo el mundo que desarrollan una conexión que les permite ponerse en el lugar del otro, sentir lo que los demás sienten o interactuar entre sí aun estando a miles de kilómetros de distancia.

La serie, donde participó Miguel Ángel Silvestre, cuenta con la firma de las hermanas Wachowski, Lana y Lilly, que son las mentes detrás del fenómeno 'Matrix'. Ellas tenían claro que su serie tenía que ser un canto a la libertad y al amor. En este reparto, como no podía ser de otra manera, tenemos a la actriz transexual Jamie Clayton que dio vida a Nomi Marks.

'Euphoria', HBO

'Euphoria' es uno de los ejercicios de estilo y revolución de un género más grande que se haya visto en la televisión reciente. La serie de HBO cambia la forma de contar una serie de instituto. Problemáticas relacionadas con las drogas, la sexualidad, el abuso o el 'bullying' son algunos de los temas que saca a relucir esta serie de adolescentes con un marcado tono oscuro y adulto.

Hunter Schafer da vida a Jules Vaughn una chica trans que es el principal apoyo del personaje de Rue, a la que interpreta Zendaya. La actuación de Schafer fue alabada por la crítica y el público, y sorprendió que tanto ella como otras actrices trans de series como 'Pose' fueran totalmente ignoradas en categorías de actuación en los Emmy, demostrando que todavía queda mucho camino por recorrer.

'Shameless', Movistar y Amazon Prime Video

La versión americana de 'Shameless', cuya última temporada acaba de echar a andar, se ha caracterizado por contar de forma extrema la historia de personajes de toda clase y condición en un barrio marginal de Chicago.

'Shameless' nunca ha tenido problemas para narrar historias de personajes gais (Ian o Mickey) y lesbianas (Debbie), pero no fue hasta las temporadas siete y ocho cuando se adentró de lleno en la comunidad LGTBI. A través de Ian nos familiarizamos con personajes trans como Trevor (Elliot Fletcher), bisexuales, no binarios, género fluido, intersexuales, etc. Un viaje del personaje de Ian hacia el conocimiento de su comunidad que fue muy bien recibido por el público.

'We are who we are', HBO

La primera incursión de Luca Guadagnino ('Call Me By Your Name') en el terreno de las series es 'We Are Who We Are'. Ambientada en una base militar estadounidense cerca de Venecia, en su abanico de personajes tenemos a una pareja de militares lesbianas a las que dan vida Chloë Sevigny y Alice Braga. El protagonista, Fraser (Jake Dylan Grazer), lucha contra sí mismo y vive su particular despertar sexual en un entorno que le es hostil.

Pero es el personaje de Caitlin/Harper la que da vida a la cuestión de la identidad de género dentro de la miniserie. Guadagnino no ofrece conclusiones claras sobre el personaje al que interpreta Jordan Kristine Seamon, pero gracias a ella nos metemos de lleno en esa etapa inicial de un adolescente con su realidad, cuando empieza a darle forma a su identidad y, en este caso, a cuestionar el género que le fue asignado al nacer.