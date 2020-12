McDonald's elimina en España los cubiertos de plástico y las tapas en el interior de los locales

La cadena de hamburguerserías McDonald'sha retirado la tapas y cubiertos de plástico en todos sus locales de España, una medida que ya ha empezado a aplicar en las bebidas que se consumen en el interior de sus establecimientos.

Además de las tapas de plástico, también ha retirado los cubiertos de plástico, que se han sustituido por otros de madera. No obstante, para las bebidas que se entregan a través de los servicios McDelivery, McAuto o 'take away', la compañía está evaluando diferentes opciones para la sustitución de las tapas y buscando otras alternativas más sostenibles.

La medida forma parte del proyecto que la compañía puso en marcha hace 10 años para evaluar su impacto en el medio ambiente y la búsqueda de soluciones más sostenibles en materia de envases, reciclado y gestión eficiente de la energía.

Entre las decisiones adoptadas en ese sentido, la empresa ha fijado el objetivo de lograr que todos los envases sean de origen renovable o reciclado así como eliminar todos los envases de plástico de un solo uso, retirándolos o sustituyéndolos por otros más sostenibles.

En 2019 sustituyó el bol de ensaladas y el vaso de McFlurry por opciones más sostenibles, y este año 2020 ha eliminado las pajitas de plástico y las ha sustituido por otras de papel.

McDonald's se adelanta a la trasposición de la normativa comunitaria para prohibir y reducir los plásticos de un solo uso.

El director general de McDonald's, Luis Quintiliano, ha manifestado que la empresa es consciente de que no hay una solución definitiva para poner freno al cambio climático, pero asegura que tiene que "formar parte de ella".

Así, ha añadido que la compañía ha diseñado una clara hoja de ruta que refleja los compromisos adquiridos en materia de sostenibilidad centrados en envases, reciclado y eficiencia energética.

A principios de este año, McDonald's anunció nuevos compromisos en reciclado, entre los que aspira a que a finales de 2021todos sus locales contarán con papeleros de reciclado en sus salones, para contribuir a la adquisición de buenos hábitos para la gestión de residuos.

Asimismo, destaca que desde 2009 todo el aceite que se utiliza en sus cocinas se destina a la producción de biodiesel y que desde 1998 la empresa forma parte de Ecoembes para garantizar la adecuada gestión y reciclaje de sus envases de papel, cartón, latas y briks. Desde 2005 colabora con Ecotic y desde 2010 con Ecopilas para garantizar que todas las baterías y residuos de aparatos eléctricos de sus juguetes se reciclen.

En la actualidad, el 95% de sus establecimientos funciona con energías renovables, igual que sus oficinas corporativas y las casas de la Fundación Ronald McDonald. La compañía sigue trabajando para alcanzar el 100%.

En materia de movilidad eléctrica, ha instalado a través de un acuerdo con Endesa e Iberdrola puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de sus restaurantes y espera contar con más de 150 puntos instalados a finales de 2021.