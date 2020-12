Consulta el horóscopo de hoy: miércoles, 9 de diciembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo del miércoles 9 de diciembre de 2020 de todos los signos del zodiaco:

ARIES:

Te relacionarás con la gente de forma muy fluida y podrás sacar de ellos acciones que te favorecerán mucho. Buen momento para avanzar en lo social y en tu relación íntima. Noche apasionada como en los viejos tiempos.

TAURO:

Controla tu nerviosismo que podrá hacer presa de ti y no dejarte ver de forma clara las situaciones. Tu impulsividad herirá la susceptibilidad de los cercanos. No entres en discusiones ajenas, tu mantente en lo tuyo.

GÉMINIS:

Te sentirás con una gran vitalidad y ganas de vivir que potenciarán en ti nuevas y excitantes situaciones y experiencias. Es el plano social y el de la pareja los que más vibrarán. Suerte en el azar y en los negocios.

CÁNCER:

Centraliza tu atención en un asunto sin mezclarlo con otros. La jornada será muy activa y no debes de perder las oportunidades que se presentarán. La suerte y el azar contigo, la diosa de la Fortuna cerca.

LEO:

Te encontrarás con situaciones muy tensas en tu plano familiar lo que te obligará a tomar serias medidas incluso contra tus intereses. Ello puede que siembre la discordia. Más cuidado al conducir, nada de prisas hoy.

VIRGO:

Se presenta una jornada muy tranquila donde te será muy fácil contactar con los demás y poder llegar a vivenciar emociones muy profundas en el plano de los sentimientos y pasiones, estás en un período de siembra.

LIBRA:

Tu capacidad amatoria se verá hoy desbordada puesto que el ambiente que te rodeará potenciará en mucho tu propia sensibilidad. Tu magnetismo personal será envidiado por muchos, hasta el amor llamará a tu puerta.

ESCORPIO:

Jornada bastante tranquila en lo que a mundo laboral se refiere. El trato con las demás personas será bastante fácil y tus asuntos amorosos irán sin altibajos ni tensiones. Sorpresa por la noche que te cautivará.

SAGITARIO:

Sentirás en tu interior una especie de ansiedad que durante toda la jornada se hará presente. Esto dificultará un tus planes inmediatos y desconcentrará tus objetivos, ponte firme. Sorpresa por un encuentro.

CAPRICORNIO:

Todos saben de tu responsabilidad y perseverancia en lo que emprendes, por ello si hoy ves a personas que no confían en ti déjalas pasar y no hagas caso de su ignorancia. Noche ardiente que no olvidarás.

ACUARIO:

El atractivo personal que hoy expresarás hacia los demás será muy alto y te ayudará a conquistar nuevas amistades e incluso amores. Si deseas aventuras hoy es tu día, pero pon atención al conducir y a los gastos.

PISCIS:

Jornada bastante distendida y con momentos muy agradables que pasar con tus amistades más cercanas. Pon atención a los consejos que te lleguen pero aumenta tu propia confianza. Suerte en azar y en las inversiones.