Technovation Girls Aragón se lanza a la búsqueda de jóvenes interesadas en crear su propia aplicación

Technovations Girls es un proyecto internacional que trata de fomentar el interés de las chicas por la tecnología. "Nació en Silicon Valley, como un programa para promover la tecnología en general, pero se dieron cuenta de que en las carreras, sobre todo tecnológicas, había muy pocas mujeres. Así que se les ocurrió un concurso en el que las niñas tenían que desarrollar una aplicación que tiene que ir enfocada a la solución de un problema de su entorno", explica Marta Miguel, miembro del grupo en Aragón. "Hay más referentes masculinos en todo lo que se refiere al ámbito tecnológico, y queremos acercar ese mundo que parece de hombres a las chicas".

Y así nació el concurso Technovation Girls. "Es el programa más grande de emprendimiento en tecnología orientado a chicas, el cual ha alcanzado a 10,000 niñas en 78 países durante los últimos 6 años. Pueden participar chicas entre los 10 y 18 años, en equipos de hasta 5 personas. Cada equipo contará con la ayuda de un mentor o mentora", prosigue. "Hace tres años que Aragón tiene representación en él, y en las tres ocasiones, 2018, 2019 y 2020, la comunidad ha tenido finalistas europeas", añade Silvia From, la embajadora oficial de Aragón.

Este sería el cuarto año con participación aragonesa, pero la organización está teniendo problemas para reunir al número de concursantes requerido: "Necesitamos un mínimo de 20 equipos para poder presentarnos, si no, las interesadas tendrán que presentarse desde otra comunidad".

"El año pasado, por ejemplo, se centró en los objetivos del milenio, y hubo ideas sobre cómo reciclar en casa, no tirar la comida, cosas sobre medio ambiente, problemas de sanidad... La aplicación ganadora ponía en contacto a jóvenes con ancianos para hacer amistades. Así ellas aprendían cosas y los ancianos estaban acompañados".

Tras la primera puesta en común, se eligen dos equipos que pasan a la final española. Cuyos premios dependen de los patrocinadores. "El año pasado, por ejemplo, regalaron cinco drones, que hay que montar, programar y echar a volar. Muchas empresas se han portado muy bien con nosotras", recuerda. De ahí, a la pasan a la final con el resto de países. ¿El premio final? El equipo ganador tiene una visita con todos los gastos pagados a Silicon Valley.

Aunque el concurso es la línea principal del proyecto, también se llevan a cabo otras acciones, como jornadas de formación, encuentros, sesiones motivacionales, trucos de herramientas tecnológicas... "Así las chicas se conocen entre ellas, resuelven sus dudas, comparten ideas...", añade Marta Miguel.

¿Cómo participar en el concurso?

Desde Technovation Girls Aragón asegura que no es necesario saber mucho de tecnología para poder participar. "Hay programas que te explican cómo hacer una aplicación con pasos muy sencillos, y una niña de 10 años puede empezar a desarrollar la app superficialmente, que es lo que necesitan para poder participar".

Además, las jóvenes cuentan con el apoyo de una mentora. "Puede ser una madre, una profesora... Y si no encuentran a nadie, se la buscamos nosotras", añade. "El año pasado hicimos un convenio con Adidas, que lo propuso a sus trabajadores, y nos facilitaron la ayuda de personas adultas que apadrinaban un equipo y les ayudaban a sacar adelante la app".

También tener cierto nivel de inglés es importante en esta cruzada, ya que estarás en contacto con gente de muchos países y, aunque la aplicación pueda estar en tu lengua materna, el inglés está muy integrado en el mundo de la programación.

María, la única embajadora española de 2021

María de los Ángeles Delgado Álvarez, embajadora estudiantil de Technovation de España en 2021. M.D.A.

La oscense María de los Ángeles Delgado Álvarez tiene 15 años y participó el año pasado en el concurso. Este, también estará en contacto con el proyecto pero su tarea será muy distinta: ella es la única embajadora estudiantil del programa de toda España. "La principal labor de una embajadora estudiantil es comunicar al resto el programa, difundirlo. Hacemos videollamadas todas las embajadoras junior, para contarnos lo que vamos haciendo, dando ideas sobre cómo podríamos difundir el proyecto o sobre organización", explica.

María no es la única que representa este año a todo un país. "Como esto les ha sucedido a muchas chicas en otros países, nos han puesto en contacto con otras embajadoras estudiantiles para poder compartir ideas. Yo, por ejemplo, lo estoy con la de Gran Bretaña y la de Bosnia", cuenta.

"Sé que programar una aplicación da mucho miedo al principio, pero si es lo que tú quieres hacer será posible para ti"

Ella, que ha estado también en la posición en la que las nuevas concursantes van a estar, recomienda al resto de jóvenes que no tengan miedo a programar una aplicación. "Sé que da mucho miedo al principio, que parece que no lo van a poder hacer, pero están equivocadas si piensan eso. Hay muchísimas mujeres que programan y esto no es trabajo de chicos. Las chicas podemos estar en el campo de la ciencia y la tecnología y si es lo que tú quieres, podrá ser fácil para ti y será un reto pendiente de todos ayudarte", resuelve.

