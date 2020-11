Un médico simula en un vídeo lo que ven los pacientes antes de morir de covid-19

"Te lo prometo. Esto es lo que tu madre, tu padre o tus hijos con coronavirus verán al final de sus vidas si no llevamos mascarillas, si no guardamos las distancias sociales, si no nos lavamos las manos con frecuencia...". Así de contundentes son las palabras de Kenneth Remy, un médico de Missouri (Estados Unidos), mientras simula lo último que ven los pacientes con covid-19 antes de morir.

"Esto es serio. Te lo suplico, por favor, toma todas las precauciones para reducir la transmisión del coronavirus, para que podamos prevenir tu enfermedad y la de tus seres queridos", continúa el médico estadounidense en un impactante vídeo que ha compartido en redes sociales y que ha dado la vuelta al mundo.

En las imágenes se puede ver a Kenneth simulando los últimos intentos de un médico por salvar la vida de un paciente con insuficiencia respiratoria causada por coronavirus. El doctor muestra cómo intuba a un enfermo de covid-19 con los niveles de oxígeno muy por debajo de lo normal. "No quiero ser la última persona que vean tus ojos atemorizados", añade Kenneth en su mensaje.

Dada la repercusión que ha tenido el vídeo, el médico ha sido entrevistado por diversos medios de comunicación en todo el mundo. "Llevar mascarilla no es tan incómodo como tener un pedazo de plástico en las vías respiratorias", ha declarado en una entrevista para la BBC.

El doctor ha asegurado que decidió grabar este vídeo después de ver el impacto que causó en su equipo la muerte de un paciente con coronavirus: "Tuve que atender a un paciente que intubamos. Me pidió si podía decirle a sus familiares que les quería, porque me dijo: 'No creo que vaya a vivir'. Y tenía razón. Posteriormente murió", ha contado Kenneth Remy durante su entrevista con la cadena británica.